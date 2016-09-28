Hilton может в 2019 году открыть отель Double Tree в центре Петербурга

Hilton может в 2019 г. открыть отель Double Tree в Доме Абазы на набережной Фонтанки, 23, заявил вчера «Интерфаксу» региональный управляющий Hilton Worldwide в России и СНГ Тим Эттельт. Он не уточнил примерные сроки заключения договора на управление. Ранее представитель Hilton подтверждал, что оператор рассматривает возможность подписать контракт на управление отелем в этом здании. Контракт уже подписан, слышал один из консультантов по недвижимости.

В конце 2007 г. ООО «Фонтанка-отель» получило Дом Абазы, находящийся в собственности Петербурга. Компания планировала к 2011 г. реконструировать здание под отель и перечислить в бюджет 79,4 млн руб. Позже администрация Петербурга продлевала сроки строительства. Комитет имущественных отношений в мае 2016 г. подал к компании иск о взыскании 444 800 руб. за нарушение условий инвестиционного договора. Суд отказал комитету в удовлетворении заявления. По данным ЕГРЮЛ, владельцем компании «Фонтанка-отель» в 2015 г. стала Любовь Белоус. Она также совладелец компании по добыче рыбы «Морская звезда» и ООО «ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика». С Белоус вчера связаться не удалось.

Проект гостиницы с большим атриумом рассчитан на 100–110 номеров, в здании будет сохранен музыкальный зал, появится большой конференц-зал, а также на втором этаже откроется ресторан, рассказывает Никита Явейн, руководитель архитектурной мастерской «Студия 44», которая подготовила проект. По его словам, проект прошел совет по охране культурного наследия, проведены обследования КГИОПом. Разрешение на строительство планируется получить к весне 2017 г., а отель откроется через 2–2,5 года, говорит Явейн.

Ближе к 50 Hilton Worldwide управляет в России 24 отелями, из них шесть работают под брендом Double Tree, семь – Hampton, два – Hilton и девять – Hilton Garden Inn. В ближайшие 4–5 лет Hilton планирует открыть еще 29 отелей в России, рассказывал летом вице-президент компании Бен Бенгугэм.

Набережная Фонтанки – хорошее место для гостиницы, в том числе и для Hilton, оценивает гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. Место беспроигрышное, одно из лучших для размещения такого бренда, рядом метро и Московский вокзал, а также главная магистраль города – Невский проспект, говорит гендиректор петербургского офиса Colliers International Андрей Косарев. По его словам, здание расположено в историческом центре, который для гостиничных брендов гораздо привлекательнее, чем Васильевский остров или Петроградская сторона.

Этим летом Hilton открыл свой первый петербургский отель Hampton – он расположен в выставочном комплексе «Экспофорум» в пос. Шушары. Там же находится второй отель оператора, который, по словам Эттельта, откроется не позже I квартала 2017 г. В крупных европейских городах у премиальных брендов может быть по нескольку гостиниц, поэтому еще одна гостиница Hilton в Петербурге будет востребована, считает Пашков. Бренд Double Tree относится к отелям среднего уровня (upscale).

Инвестиции в строительство отеля такого сегмента составляют 120 000–150 000 евро в номер без стоимости учета земли и инженерных сетей, оценивает Косарев. В данном случае бюджет реконструкции отеля отягощен обременениями КГИОПа, поэтому сложно оценить инвестиции, говорит он. Инвестиции в строительство гостиницы категории «5 звезд» составляют $200 000–250 000 в номер, говорит Пашков. Окупаемость проекта составит не менее 10 лет, считает Косарев.