Azimut Hotels будет управлять двумя отелями «Розы хутор» в Красной Поляне

Azimut Hotels договорилась с компанией «Роза Хутор» (входит в «Интеррос») об управлении двумя проектами на одноименном горнолыжном курорте в Сочи, рассказали представители обеих сторон. По их словам, речь идет о гостинице Freestyle Rosa Khutor на 174 номера и апарт-комплексе Valset (394 апартамента), которые с 1 октября будут называться Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor и Valset apartments by Azimut.

Заместитель гендиректора «Розы Хутор» Евгений Макаров объяснил выбор партнера тем, что Azimut Hotels является одной из лидирующих гостиничных сетей в стране, которая к тому же хорошо зарекомендовала себя на рынке Сочи. В частности, компания уже управляет гостиницей «Azimut отель Сочи» (принадлежит структуре ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). Этот отель считается крупнейшим в Европе: его фонд составляет свыше 3600 номеров.

Представитель Azimut Hotels считает, что эти объекты не являются конкурентами. Во-первых, они расположены в разных районах Сочи, а во-вторых – имеют разную целевую аудиторию, рассуждает он: гостиницы «Розы Хутор» больше рассчитаны на зимний отдых, тогда как «Azimut отель Сочи» – на летний. По его словам, курорт «Роза хутор», который стал, по сути, круглогодичным, имеет очень большой потенциал для привлечения новых гостей благодаря инфраструктуре и возможности сочетать горы с морем.

Сколько стоит ночь в Сочи 12000 руб. составил средний тариф на размещение в прибрежных гостиницах Сочи и Имеретинской долины летом 2016 г., по данным исследования JLL. По сравнению с прошлым летом он вырос сразу на 40%

2900 руб. составил средний тариф в сочинских гостиницах в горном кластере. Он вырос на 1% по сравнению с летом 2015 г.

Горный и пляжный кластеры действительно не являются конкурентами, а наоборот, дополняют друг друга, соглашается руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Появление отелей в горном кластере в портфеле Azimut Hotels поможет компании снизить издержки на маркетинг и персонал, улучшить имидж и укрепить позиции управляющей компании, добавляет руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер.

Операционные показатели у сочинских гостиниц растут после Олимпийских игр 2014 г., напоминает Веллер. В результате этот рынок вызывает все больший интерес со стороны как гостиничных брендов, так и инвесторов и девелоперов.

«Гостиницы как прибрежного, так и горного кластера достигли этим летом беспрецедентного уровня загрузки и цен на номера», – говорит Веллер. Так, по ее словам, в Имеретинской долине заполняемость отелей в среднем составила 68% с июня по август, тогда как летом 2015 г. средний показатель был не выше 54%.

Такая же ситуация и в Красной Поляне: около 59% в среднем за три летних месяца против 29% годом ранее. Веллер отмечает, что только в одном августе и в прибрежном, и в горном кластерах загрузка гостиниц составляла рекордные 74%. Такой уровень заполняемости для Красной Поляны больше соответствует зимнему сезону, резюмирует она (см. также врез).

Azimut Hotels – один из крупнейших гостиничных операторов в России. Сейчас, по собственным данным, сеть включает в себя 25 отелей на 8000 номеров в России, Германии и Австрии. Владелец сети – компания Gleden Invest бизнесмена Александра Клячина.

Управлением Freestyle Rosa Khutor и Valset изначально занималась Heliopark Hotels & Resorts, следует из информации на ее сайте. Но в октябре 2015 г. владелец Heliopark Александр Гусаков был арестован по подозрению в хищении кредита Промсвязьбанка на сумму $26 млн. Представитель Heliopark вчера не предоставил «Ведомостям» комментариев.