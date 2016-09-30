Совладельцы «Евроинвеста» отсудили у структур «Элис» 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 сентября принял решение взыскать 1,7 млрд руб. со структур стройкорпорации «Элис» в пользу ООО «Аптекарский», сказано на сайте суда. «Аптекарский» принадлежит владельцам «Евроинвеста» Андрею Березину и Юрию Васильеву.

Иск о взыскании 1,7 млрд руб. с ООО «Стройкорпорация «Элис» и ООО «Отель» в феврале этого года подал Сбербанк, с которым «Элис» не расплатилась по кредитам. Летом Сбербанк передал право требования по долгам структур «Элис» на общую сумму около 3 млрд руб. компании Березина и Васильева, рассказывали в августе представители двух сторон. Ранее арбитраж уже удовлетворил иск Сбербанка о взыскании 1 млрд руб. с компаний, входящих в группу «Элис».

Битва за дом Дольщики ЖК «Звезда», который не смогла достроить «Элис», требуют расследовать обстоятельства, при которых компания не справилась с проектом. Они направили около 200 жалоб в правоохранительные органы.

Залогами по нескольким кредитам Сбербанка были Владимирский пассаж, торговые комплексы «Космос» на ул. Типанова (около 50 000 кв. м) и «Авеню» на Выборгском шоссе в составе ЖК Ozerki Style Tower (общая площадь ТК – 27 000 кв. м). В августе Березин, комментируя сделку по переуступке права требования долга, говорил, что вряд ли удастся получить с «Элис» средства, но зато у компании есть залоги. Вчера связаться с Березиным не удалось. На вопрос, перешла ли уже недвижимость в управление «Евроинвеста», Васильев ответил: «Нет, это длинный судебный процесс, процедура банкротства еще не закончена».

По данным арбитража, в конце августа в суд поступило заявление стройкорпорации «Элис» об отказе от собственного банкротства. Тогда же было прекращено производство и по заявлению ООО «Отель» о собственной несостоятельности.

Основатели «Элис» Андрей Брындиков и Вадим Штерцер с прошлого года делят активы. «Евроинвесту» принадлежит более 700 га земли, офисная и торговая недвижимость, в том числе проект по строительству ТРК на Коломяжском проспекте рядом с метро «Пионерская» в Петербурге, сказано на сайте компании. Последний актив достался «Евроинвесту» от «Элис», но из-за конфликта Брындикова и Штерцера одна из сторон оспаривает сделку в суде. Следующее заседание назначено на 2 ноября.