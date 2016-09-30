Конкурсы на предпроекты новых участков петербургского метро выиграла компания из Московской области

АО «Метрогипротранс» выиграло четыре конкурса Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на предпроектные работы по участкам на трех линиях метро с максимальной стоимостью 466 млн руб., следует из протоколов на сайте госзакупок. В конкурсах участвовали АО «Ленгидропроект» и ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс». Во всех случаях победитель предложил самую низкую цену. Предпроект участка Кировско-Выборгской линии «Метрогипротранс» предложил сделать за 47,5 млн руб. при максимальной цене 59 млн руб., участок Кольцевой линии – за 140 млн руб. (максимальная цена – 175 млн руб.), два участка Красносельско-Калининской – за 137 млн и 49 млн руб. при начальной стоимости 171 млн и 60 млн руб. соответственно. Снижение по всем конкурсам составило 92 млн руб. «Метрогипротранс» должен до 1 декабря 2017 г. проанализировать необходимый объем инвестиций в строительство, предполагаемый пассажиропоток, траекторию линий, срок строительства и проч.

«Метрогипротранс» проектировал все действующие линии московского метро, сказано на его сайте. Выручка «Метрогипротранса» в 2015 г. – 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 124,3 млн руб. В 2015 г. компания выиграла два конкурса КРТИ на общую сумму 1,2 млрд руб. на разработку конкурсной документации на строительство Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала 2» и на горно-экологический мониторинг строительства Лахтинско-Правобережной линии. В обоих случаях конкурентом был «Ленметрогипротранс».

«Ленметрогипротранс» в 2015 г. выиграл несколько конкурсов КРТИ на разработку рабочей документации и авторский надзор участков метрополитена на общую сумму 2 млрд руб. Выручка компании в 2015 г. – 1,47 млрд руб., чистая прибыль – 224 млн руб. «Ленгидропроект», по данным «СПАРК-Интерфакса», конкурсы КРТИ не выигрывал. Все три компании вчера не ответили на запросы «Ведомостей». По закону о госзакупках победителем признается участник, предложивший лучшие условия не только по цене, но и по критерию «квалификация» (опыт, обеспеченность трудовыми ресурсами), замечает юрист практики ГЧП и инфраструктуры Herbert Smith Freehills Лола Шамирзяева.