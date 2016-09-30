АФК «Система» может приобрести отели Holiday Inn у группы «Сафмар»

АФК «Система» ведет переговоры о покупке московских отелей Holiday Inn, принадлежащих группе «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента холдинга Дмитрия Павлова. По его словам, активы интересны компании, она их смотрит, но говорить об итогах переговоров пока рано. Представитель «Сафмара» на момент написания материала от комментариев отказался.

Ранее РБК сообщало, что «Сафмар» хочет продать часть своего гостиничного портфеля, включая Hilton Moscow Leningradskaya на 273 номера, «Holiday Inn Сущевский» на 310 номеров и «Holiday Inn Лесная» на 301 номер. ВАО «Интурист» (входит в АФК «Система») ведет переговоры о покупке лишь отелей Holliday Inn, уточняет источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, сделка находится на очень ранней стадии развития, но вероятность ее закрытия довольно велика. Стоимость этих отелей он оценивается в $170 000 за номер. Получается, что оба отеля могут обойтись «Интуристу» в $103,9 млн. Других претендентов на эти гостиницы, по словам собеседника «Ведомостей», пока нет.

Сейчас в портфеле «Интуриста» восемь гостиниц на 2300 номеров в Москве, Петрозаводске, Горно-Алтайске, а также в Чехии, Италии и Намибии. По словам Павлова, компания планирует купить еще как минимум девять гостиниц. По его словам, речь идет о покупке сетевых отелей, работающих под иностранным брендом. В июне 2016 г. стало известно, что компания ведет переговоры с Venture Investment and Yield Management сына экс-президента РЖД Владимира Якунина Андрея о покупке «Региональной гостиничной сети». Последней принадлежат девять отелей в Москве и регионах с общим фондом 1379 номеров. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в $100 млн.

Кроме того, компания может приобрести у группы Don-Plaza две гостиницы в Ростове-на-Дону - действующую 4-звездочную конгресс-гостиницу Don-Plaza на 254 номера и строящийся 5-звездочный отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza (190 номеров и 43 апартамента).