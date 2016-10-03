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Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Благоустрой себя сам

Хозяевам недвижимости предложено заняться благоустройством

Они должны поддерживать чистоту, чинить освещение и озеленять улицы, считают депутаты Крыма
Крымские депутаты предлагают обязать собственников недвижимости за свой счет заниматься благоустройством близлежащих территорий
Крымские депутаты предлагают обязать собственников недвижимости за свой счет заниматься благоустройством близлежащих территорий
Е. Разумный / Ведомости

Обязать собственников недвижимости благоустраивать прилегающую территорию предложили депутаты Государственного совета Крыма. Их поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» внесены в Госдуму в пятницу. «Для поддержания чистоты в городах, селах, поселках недостаточно работы только одних муниципальных служб, необходимо, чтобы каждый собственник объекта недвижимости поддерживал чистоту возле своего дома, магазина, кафе», – сказано в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты хотят, чтобы правила благоустройства территории поселения позволяли возлагать на юридических и физических лиц обязанность на безвозмездной основе постоянно содержать в чистоте территорию, прилегающую к объектам недвижимости, которые находятся в их собственности, аренде или в ином пользовании. Радиус этой зоны должен определять орган местного самоуправления. Более того, в обязанности владельцев, по мнению крымчан, должны входить уход за внешним видом фасадов и ограждений, освещение и озеленение улиц, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а также охрана, защита и даже воспроизводство городских лесов, если они находятся вблизи чьей-то недвижимости.

Крымские кадры

«Единая Россия» рекомендовала экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую на пост руководителя комиссии Госдумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах, сообщил лидер фракции Владимир Васильев.

«Внешний облик городов Крыма, оказавшихся заброшенными киевскими властями, крайне важен для туристической привлекательности полуострова», – подчеркивает зампред комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике Александр Сидякин («Единая Россия»). И c этой точки зрения инициатива понятна, считает он: «Но, возможно, начать стоит с изменений в региональном законодательстве, а после выносить на федеральный уровень». Парламент Крыма перегибает, полагает Ярослав Нилов (ЛДПР), как ожидается, он возглавит в новой Думе комитет по труду и социальной политике: одно дело, когда граждан добровольно зовут на субботники, и другое – возлагать дополнительную нагрузку на людей по вопросам, заниматься которыми должны муниципальные и региональные власти, на работу которых к тому же идут сборы и налоги. Антисоциально, когда парламентарии предлагают переложить финансовую нагрузку чиновников на граждан на фоне чудовищных сборов на капремонт, уверен депутат. Там, где руководство ТСЖ нормальное, а жильцы исправно платят, все делается за свои деньги, они обеспечивают комфорт, красят заборы и благоустраивают территории, а инспекторы жилинспекций порой вместо помощи ищут, за что еще оштрафовать, продолжает Нилов. Между тем в Крым направлены огромные бюджетные средства, вводится курортный сбор, были введены налоговые послабления – и в таких условиях предлагать подобные инициативы странно, считает депутат.

Власти Крыма просто попытались узаконить то, что у нас делается повсеместно: во всех городах муниципальные власти прописывают обязанность собственников заниматься благоустройством, нарушая тем самым законодательство и перекладывая ответственность с чиновников на владельцев, рассказывает специалист по жилищному законодательству и муниципальному праву Игорь Кокин. В местных законах прописано, что собственник должен благоустраивать определенное количество метров вокруг дома или магазина, поэтому так делает вся страна, отмечает эксперт.

Комментарии  ()
Алдар
10:59 03.10.2016
Если сделать налоговый вычет на благоустройство, люди сами начнут выполнять функции муниципалитетов.
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