Аренда офисов в Петербурге в III квартале подорожала на 3,9–5,4%

Суммарный объем поглощения офисов в Петербурге в январе – сентябре 2016 г. составил 182 000 кв. м, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики петербургского офиса Colliers International. По данным JLL, объем чистого поглощения составил около 187 000 кв. м (в 2,3 раза больше, чем год назад), из них на бизнес-центры класса B пришлось порядка 128 000 кв. м, говорит руководитель отдела исследований компании в Петербурге Владислав Фадеев. Спрос на качественные офисные помещения продолжает расти, констатируют эксперты Colliers.

При этом темпы строительства офисов замедляются – выросла себестоимость строительства, а финансирование ограничено, отмечается в исследовании. Рынок качественной офисной недвижимости достиг 2,66 млн кв. м, следует из данных Colliers.

Рост спроса и замедление темпов ввода офисных центров привели к сокращению предложения. Доля вакантных площадей в III квартале снизилась почти на 10% до 251 000 кв. м по сравнению с первым полугодием 2016 г., следует из данных Colliers. Эту тенденцию подтверждают и в Knight Frank St. Petersburg. Сильнее всего падает предложение в классе В, но и класс А тоже снижается, отмечают в Colliers. Ввод новых офисов существенно уменьшился, качественных свободных офисов практически не осталось, поэтому наблюдается живая конкуренция среди арендаторов, подтверждает управляющий директор бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин.

Показатели рынка оптимистичны для арендодателей: доля вакантных площадей в городе снижается, крупных блоков для аренды нет, говорит Фадеев. Но на рынке по-прежнему высока неопределенность, в результате чего спрос может быть подвержен резким изменениям, добавляет он. Пока наиболее активны компании сферы IT, строительства и инжиниринга, профессиональных услуг, многие из которых расширяются и арендуют крупные офисы – от 2000 кв. м, говорится в исследовании Colliers.

Плохой квартал По данным Colliers, в III квартале введен в эксплуатацию только один бизнес-центр – OfficeL27 в Красногвардейском районе. В июле – сентябре открыты два БЦ класса B и B+ общей арендной площадью 15 500 кв. м, сообщает Knight Frank.

Компания «Главгосэкспертиза России» арендовала более 1800 кв. м в бизнес-центре класса B+ «Маркс» на Измайловском проспекте. Петербургский офис производителя IT-решений «Барс груп», дочерней компании ГК «Ростех», в августе переехал в БЦ «Сенатор» на ул. Профессора Попова, 37. Переезд потребовался из-за расширения штата, сообщается на сайте компании. Площадь нового офиса там не указана. В этом же бизнес-центре разработчик программного обеспечения Network-G арендовал 812 кв. м.

За III квартал арендные ставки практически не изменились и составляют 1586 руб. за 1 кв. м в месяц для класса А и 1135 руб. за 1 кв. м в месяц для класса В, говорит Фадеев из JLL. Собственники БЦ с высокой долей заполняемости (от 80%) повысили ставку аренды, отмечают аналитики Colliers. В объектах класса А она выросла на 5,4% до 1322 руб. за 1 кв. м в месяц, в классе B – на 3,9% до 945 руб. за 1 кв. м в месяц. С этой оценкой согласен и Золин. Арендаторов меньше не стало, чувствуется стабильный спрос, добавляет он. За год ставки вырастут на 7–10%, прогнозируют в Colliers.

Если заявленные сроки ввода объектов будут соблюдены, объем введенных в эксплуатацию площадей составит по итогам года около 300 000 кв. м (в 2015 г. – 170 000 кв. м), отмечается в отчете Colliers. Из всех строящихся и проектируемых качественных бизнес-центров, ввод в эксплуатацию которых ранее был намечен на 2016 г., только треть запланированы к сдаче до конца года, говорят в Knight Frank. Сроки сдачи еще 36% объектов перенесены на 2017–2018 гг., а 30% проектов заморожены, сообщает Knight Frank, уточняя, что здесь не учитываются уже сданные объекты. Тенденции рынка вкупе с невысокими арендными ставками не позволяют девелоперам начинать новые проекты, поэтому JLL ожидает снижения объема ввода в 2017 г., говорит Фадеев. По словам Золина, «Сенатор» продолжает реализацию двух проектов бизнес-центров.