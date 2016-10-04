Setl Group выкупает у компании Вагифа Мамишева участок для строительства жилья

Setl Group договорилась о приобретении участка площадью около 0,5 га на ул. Гастелло, 7, в Петербурге, сообщила вчера пресс-служба застройщика. В начале 2017 г. он намерен начать здесь строительство жилого дома бизнес-класса жилой площадью 14 000 кв. м.

До последнего времени этот проект принадлежал компании «Ликострой» (входит в группу «Конрад» Вагифа Мамишева), которая 10 лет назад приобрела его за 27 млн руб. на торгах Фонда имущества Петербурга вместе с аварийным зданием кинотеатра «Зенит». Ранее «Ликострой» получал разрешение на строительство жилого дома по этому адресу.

Сделка по продаже участка пока окончательно не оформлена, сказал Мамишев. Он подтвердил, что Setl Group будет самостоятельно реализовывать проект. Сумму сделки стороны не раскрывают.

На Гастелло, 7, будет построено семиэтажное жилое здание на 128 квартир, подземный паркинг на 125 машино-мест, а на первом этаже запланировано около 1000 кв. м коммерческих помещений, сообщает пресс-служба Setl Group.

Стоимость такого участка может составить 300–350 млн руб., оценивает Екатерина Запорожченко, директор по продажам Docklands Development. По ее словам, район Московского проспекта востребован у покупателей – он недалеко от центра и с хорошей транспортной доступностью. По оценке Павла Бережного, исполнительного директора ГК С.Э.Р., жилье в этом проекте может стоить 160 000–180 000 руб. за 1 кв. м.

Setl Group уже покупал землю у структур «Конрада». В 2015 г. она приобрела еще один проект бизнес-класса в Московском районе – ЖК «Москва» на участке площадью 1,4 га на ул. Костюшко, 19. Прежний владелец участка – «Конрад». К 2018 г. здесь будет построен комплекс из 473 квартир и 417 апартаментов, стоимость проекта – 4,6 млрд руб., сказано в проектной декларации ЖК «Москва».