Администрация ищет инвестора для расширения зоны платных парковок в Петербурге

Администрация Петербурга объявила два конкурса на разработку проектной документации по созданию зоны платных парковок в Петроградском и Адмиралтейском районах, следует из документов на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контрактов – 56,5 млн и 54 млн руб. Итоги конкурса подведут 2 ноября. Победитель должен будет до 10 декабря 2016 г. проанализировать движение, разработать схему размещения паркоматов и дорожных знаков, схему движения и планы подземных инженерных сетей.

Работы по расширению будут проведены в 2017 г., их стоимость и объемы будут понятны только после разработки документации, сообщила представитель СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП, заказчик конкурса). Платные парковки появятся и на Васильевском острове, но после ЧМ-2018, добавила она.

Платная парковка работает с 3 сентября 2015 г. на 27 улицах. Согласно адресному перечню, в Центральном районе она расширится до 182 улиц, а также появится на 153 улицах в Адмиралтейском районе и на 141 – в Петроградском. На благоустройство парковок в пилотной зоне в 2015–2016 гг. было потрачено 224,8 млн руб. Сколько потребуется на благоустройство парковок еще на 476 улицах – в ГЦУПе не говорят.

В проекте бюджета Петербурга на 2017 г. средств на расширение парковок нет, ГЦУП планирует найти концессионера, за счет средств которого и будут проводиться работы, цитирует пресс-служба директора ГЦУПа Артема Хрюкина. Интерес к проекту проявляют «крупные российские бизнес-группы», утверждает он, не называя потенциальных инвесторов. Строки на расширение парковочного пространства в бюджете на 2017 г. нет, подтвердили в комитете финансов.

За год работы доходы от платных парковок составили 117,4 млн руб., их загрузка – 36,19%, говорит представитель ГЦУПа. Чиновники ожидали, что в 2015 г. доходы от проекта достигнут 145 млн руб. и затем 450 млн руб. ежегодно. Парковка стоит от 30 до 120 руб. в час.

На российском рынке этот проект может быть интересен только крупным банкам, для которых важна прозрачность и четкая структура проекта: участие государства в инфраструктурных проектах может доходить до 80%, но в данном случае может составить 20–30%, говорит Дмитрий Мазурок, глава представительства консалтинговой группы «НЭО Центр» в СЗФО. Стоимость расширения платных парковок в трех районах он оценивает в 3–4 млрд руб. Сейчас отрицательные финансовые показатели парковок связаны прежде всего с отсутствием системы взимания штрафов за неоплату, если настроить механизм платежей, показатели существенно изменятся, считает он. Расширение зоны платной парковки может стоить около 4,5 млрд руб., сообщает пресс-служба депутата Госдумы Олега Нилова, который предлагает запретить их расширение из-за снижения уровня жизни.