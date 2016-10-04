Bosco Михаила Куснировича проведет реконцепцию Петровского пассажа

Группа Bosco полностью арендовала торговый центр «Петровский пассаж» и теперь разрабатывает для него новую концепцию, рассказал «Ведомостям» председатель наблюдательного совета Bosco Михаил Куснирович. «1 июня [2016 г.] подписали долгосрочную, на несколько десятков лет, аренду на весь [Петровский] пассаж. И теперь начинаем серьезно вкладываться в него»,– заявил он в интервью (см. стр. 08).

Исторически в Петровском пассаже располагались магазины не только группы Bosco, но и других розничных операторов. «Я поставил серьезный вопрос перед арендодателями, семьей Гуцериевых: мы попросили определиться, заинтересованы ли они в нас, чтобы мы создавали в том числе и атмосферу в пассаже? Иначе мы не видели для себя перспективы», – пояснил Куснирович.

Представитель финансовой группы «Сафмар», подконтрольной семье Гуцериевых и Микаилу Шишханову, подтвердил: Bosco действительно арендовала все торговые площади Петровского пассажа. Здесь арендатор будет реализовывать свою новую концепцию, добавил он.

Программа обновления Петровского пассажа может обойтись Bosco в «десятки миллионов евро», говорит Куснирович. Именно поэтому, по его словам, группа сдает площади центра в субаренду «на несколько десятилетий».

Историческое место Петровский пассаж – памятник архитектуры федерального значения начала XX в. В 1992 г. Куснирович с партнерами открыл здесь первый бутик, в котором продавались три бренда – Nanibon, Guinco, Fiume. Год спустя в Петровском пассаже открылось несколько мультибрендовых бутиков, тогда же группа стала называться Bosco di Ciliegi (итал. «черешневый лес»).

Изменится в Петровском пассаже не только интерьер, но и набор представленных брендов, указывает Куснирович. Например, именно в Петровском пассаже Bosco впервые откроет новый проект магазина товаров для дома и интерьера Bosco Dimora. Также здесь откроется флагманский магазин знаменитого итальянского производителя фарфора Richard Ginori, основанного в 1735 г.

Bosco уже довольно давно почти полностью арендует Петровский пассаж и, по сути, является его оператором, напоминает Семен Юрченко из Cushman & Wakefield. Оформление торгового центра в полную аренду свидетельствует о том, что рынок аренды сейчас меняется, на нем начинают работать более здоровые и прозрачные схемы взаимоотношений, рассуждает он: собственники помещений начинают понимать, что управление и формирование пула арендаторов – это отдельный бизнес. Новая концепция Петровского пассажа позволит Bosco устранить возможную конкуренцию между этим торговым центром и ГУМом (основной владелец оператора торгового центра – Куснирович. – «Ведомости») и таким образом повысить доходы, замечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Если под управлением Bosco Петровский пассаж будет успешно развиваться, то логично, если «Сафмар» решит таким же образом поступить и с другим схожим активом – торговым центром «Смоленский пассаж», говорит Юрченко. О том, что Bosco заинтересована в управлении и Петровским, и Смоленским пассажами, еще в середине 2008 г. сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, к тому моменту переговоры продолжались более года.

У Смоленского пассажа возникли сложности с заполняемостью арендаторами еще после того, как в конце 2000-х там закрылся универмаг Stockmann, напоминает Казанский. Этот торговый центр долгое время ассоциировался именно со Stockmann, отмечает Казанский, поэтому сильный якорный арендатор такого формата позволит повысить привлекательность объекта. Bosco уже успешно заполнила своими брендами ГУМ, теперь работает с Петровским пассажем, было бы логично масштабировать этот опыт, соглашается Юрченко.

Представители Bosco и «Сафмара» не прокомментировали возможную передачу Смоленского пассажа в полную аренду или управление группе Boscо.