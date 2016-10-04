Структура Виктора Рашникова пока не получит $134 млн от продажи Evolution Tower

Структура основного владельца Магнитки Виктора Рашникова пока не может получить $134 млн, вырученных от продажи Evolution Tower «Транснефти»: суд отказался взыскать их с экс-владельца башни

В понедельник, 3 октября, Арбитражный суд Москвы отклонил иск фирмы Snapbox Holdings о взыскании с фирмы «Сити палас» $133,8 млн, рассказали два человека, близких к истцу и ответчику. Snapbox Holdings, как следует из исковых материалов суда Лимасола, совместная компания основного акционера Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и его партнера Надера Надера.

Snapbox Holdings и Frental Developments (входит в группу «Снегири», основной владелец которой Александр Чигиринский) через Folsten Holdings владеют «Сити палас», выступавшей девелопером башни Evolution Tower на 145 100 кв. м в «Москва-сити», следует из материалов московского арбитража.

В 2015 г. «Сити палас» получила $267 млн чистой прибыли от продажи башни «Транснефти», рассказывал ранее представитель Рашникова. Эти средства, по его словам, должны были быть пополам распределены между Snapbox Holdings и Frental Developments, однако деньги получила лишь Frental Developments. Поэтому Snapbox Holdings подала в суд, отмечал он. 29 апреля Арбитражный суд Москвы наложил арест на $133,8 млн, а 15 августа решение подтвердила апелляционная инстанция.

Представитель Рашникова Александр Сутягин выразил удивление относительно вчерашнего решения. «Нарушение наших прав настолько очевидно, что сложно предположить, какой может быть мотивировка суда», – сообщил он. По словам Сутягина, после того как компания получит и изучит мотивировочную часть, будет рассмотрен вопрос об обжаловании решения суда.

Спор на двести миллионов $217 млн требуют компании Шалвы и Александра Чигиринских в окружном суде Лимасола (Кипр) с Рашникова и Надера. Они считают, что их доли в башнях Evolution Tower и «Россия» выкуплены слишком дешево. Цель братьев – противоправное завладение инвестициями и долей прибыли Рашникова в Evolution Tower, говорит представитель последнего

Со стороны «Сити палас», указывает человек, представляющий ее интересы, не было какого-либо «злоупотребления правом, выразившегося в уплате дивидендов только одному бенефициару». «Сити палас» получила уведомление об аресте данных денежных средств кипрским судом (см. врез), поэтому если бы компания перечислила их, то ее руководителю грозила бы персональная ответственность за данное действие, объясняет он. Кипрский суд не выносил решений об аресте какого-либо имущества компании Snapbox и не запрещал «Сити палас» выплачивать средства Snapbox, возражает Сутягин.

Snapbox не имела права требования дивидендов у «Сити палас», так как она не является ее прямым совладельцем, объясняет человек, представляющий интересы «Сити палас». Владелец «Сити палас» – Folsten принял решение о распределении дивидендов на свои акции своим акционерам, включая Snapbox, настаивает Сутягин, в результате взаимных сделок между сторонами компания Snapbox получила право требования к «Сити палас».

Скорее всего, суд исходил из того, что дивиденды должны были быть выплачены непосредственному владельцу «Cити палас», а именно Folsten, полагает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Но тогда в случае невыплаты дивидендов иск об их взыскании должна подавать либо Folsten к «Сити палас», либо Snapbox к Folsten, но во втором случае это уже должна была быть другая юрисдикция, резюмирует он.