Кировский завод передал свой дворец культуры в управление профильной компании

Машиностроительный холдинг ОАО «Кировский завод» (КЗ) продал компании BS Art Development Group 100% акций ЗАО «Дворец культуры и техники им. И. И. Газа», сказано в сообщении завода. Это непрофильный актив, отмечает представитель завода. Профиль компании – зрелищно-развлекательная деятельность, ее выручка с 2011 г. выросла почти в 2 раза до 70,9 млн руб. в 2015 г., а прибыль упала со 164 000 до 5000 руб.

По условиям сделки одноименный дворец культуры остается в собственности Кировского завода. Представитель BS Art Development Group подтвердил сделку, но от дальнейших комментариев отказался. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

BS Art Development Group получил единоличное право на аренду дворца и стала его оператором, говорит представитель КЗ. Стоимость аренды минимальна, для предприятия она незначительна, добавляет она. Ставка может начинаться от 350 руб. за 1 кв. м в месяц, оценивает управляющий директор Property Management NAI Becar Наталья Скаландис.

Оператор планирует в течение года создать на базе дворца культурно-развлекательный комплекс, в котором будут образовательные, творческие и спортивные кластеры, сообщил КЗ. Их резидентами должны стать концертные площадки, образовательные и развивающие центры, дизайнеры одежды и аксессуаров, фотостудии и др., перечисляется в сообщении. Около дворца будет построен скейт-парк, который в зимнее время года трансформируется в каток. Также BS Art Development обустроит зону для отдыха и творчества. Оператор может зарабатывать и на субаренде – например, в креативном пространстве «Ткачи» аренда стоит от 900 руб. за 1 кв. м в месяц, добавляет Скаландис.

На сайте дворца предлагается в аренду большой концертный зал на 1058 мест, световое и звуковое оборудование, три выставочных зала общей площадью 356 кв. м. Также можно арендовать читальный зал в местной библиотеке с фондом более 150 000 экземпляров книг. Дворец участвует в госзакупках, в этом году он заключил шесть контрактов на сдачу в аренду помещений и оборудования. Государственный «Петербург-концерт» за 80 500 руб. арендовал зал для проведения концерта. «Петроэлектросбыт» за 893 руб. за 1 кв. м в месяц арендует помещение площадью 63 кв. м на первом этаже.

BS Art Development Group – управляющая и инвестиционная компания в сфере недвижимости в Петербурге, сказано на ее сайте. Управляет пространствами «Флигель», «Третий кластер» и Korpus2.

Организация творческого кластера – достаточно удачная и успешная идея, в Петербурге пока мало таких пространств, считает Скаландис. По ее словам, нужно тщательно изучать потребности рынка, чтобы не прогадать с концепцией. Чтобы воплотить действительно яркую концепцию, потребуются значительные инвестиции, нужно выиграть конкуренцию за посетителей с торговыми центрами, говорит топ-менеджер одного из креативных пространств. Он считает, что подобные проекты могут быть рентабельными.

В этом году финский девелопер SRV открыл культурно-образовательное пространство Охта Lab в торговом центре «Охта молл». 3S Development объявил о создании креативного и гостиничного пространства на базе бывших казарм Новочеркасского полка на Красногвардейской площади, 3. Инвестиции в проект могут составить от 2 млрд до 3 млрд руб., говорил ранее представитель девелопера.