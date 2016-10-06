Группа «Сафмар» стала владельцем склада «Никольское»

Складским комплексом «Никольское» теперь владеет группа «Сафмар» (прежде – группа «Бин»), рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с разными сторонами сделки. С 28 сентября 2016 г. 99% долей «Национал энерджи», владельца склада, принадлежат кипрской Baleston Management, еще 1% также у кипрской Steynor Holdings, согласно ЕГРЮЛ. Последняя входит в список аффилированных лиц компании «Моспромстрой», которая входит в «Сафмар». Представитель компании MLP (управляет логистическими объектами «Сафмара») подтвердил: группа действительно стала владельцем «Никольского» еще весной этого года.

Складской комплекс «Никольское» общей площадью 106 500 кв. м расположен в 35 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Объект введен в эксплуатацию в начале 2015 г. Сейчас, по данным Knight Frank, в комплексе единственный арендатор – «Деловые линии» арендуют здесь около 15 000 кв. м. В январе 2016 г. MLP сообщала о подписании соглашения на управление «Никольским». Тогда ее представитель не исключал, что компания в перспективе может приобрести этот объект.

Девелопером проекта выступала компания Eastward Capital, в которой 26 января этого года суд ввел процедуру наблюдения. Связаться с ее представителями в среду не удалось, но информацию о сделке с «Сафмаром» подтвердил человек, близкий к акционерам Eastward Capital.

Кто покупатель Группа «Сафмар» – один из крупнейших владельцев складской недвижимости в Московском регионе. Сейчас под управлением MLP с учетом «Никольского» 1,8 млн кв. м логистических площадей. Среди ее активов один из крупнейших подмосковных логистических парков – «Северное Домодедово» (запланированная площадь – 1 млн кв. м, из которых уже построено 560 000 кв. м). В 2015 г. группа приобрела 337 000 кв. м в логистическом парке «PNK-Чехов»; сумма сделки оценивалась в $220 млн.

«Никольское» могло перейти «Сафмару» в ходе реструктуризации долга, отмечают два консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, на строительство логистического комплекса Eastward Capital привлекла валютный кредит в размере $90 млн, а после девальвации рубля обслуживать его стало крайне сложно. Залогодержателем объекта выступает финансовая корпорация «Открытие», согласно ЕГРЮЛ. «Сделка [между «Сафмаром» и Eastward Capital] была согласована с банком как с основным кредитором, поэтому мы, безусловно, в курсе смены собственника», – передал через представителя член правления банка «Открытие» Геннадий Жужлев.

Рыночная стоимость «Никольского» может составлять около 3,8–3,9 млрд руб., подсчитала директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова. В среднем по Московскому региону логистические объекты такого рода оцениваются в 30 000–35 000 руб. за 1 кв. м, добавляет руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Согласно этим расчетам «Никольское» стоит 3,1–3,7 млрд руб. «Никольское» расположено в удачном, раскрученном для логистического объекта месте – рядом с логопарком «Север» и «PNK – Северное Шереметьево», напоминает Дорофеев.

Одновременно с «Никольским» в 2014–2015 гг. на севере Подмосковья, по данным Knight Frank, было введено около 500 000 кв. м складских площадей, из которых половина сейчас пустует. В связи с отсутствием нового предложения наблюдается рост спроса на складские помещения, указывает директор по работе с корпоративными клиентами Knight Frank Александр Кацегоров, так что эти вакантные площади могут быть сданы уже в первом полугодии 2017 г.