Австрийская инвесткомпания Immofinanz может продать активы в России

В России компании принадлежат пять готовых торговых центров, в том числе ТРЦ «Золотой Вавилон» в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира
М. Стулов / Ведомости
Австрийская инвесткомпания Immofinanz приняла решение о продаже своих активов в России: она выдала мандат на реализацию принадлежащих ей торговых центров консалтинговой компании CBRE, рассказал источник, близкий к ее руководству. Эту информацию подтвердил один из ее партнеров.
Он напоминает, что до последнего момента австрийская компания рассматривала два варианта развития российских проектов: выделение их в отдельную структуру и продажу. На сегодняшний момент, по его словам, она сосредоточена именно на втором варианте, причем приоритет будет отдан инвесторам, которые будут готовы выкупить сразу весь портфель Immofinanz, а не отдельные торговые центры. Впрочем, он не исключает, что если инвесторов найти не удастся, то компания вернется к варианту выделения российских проектов в отдельную структуру.
Окончательного решения на данный момент нет, возможны оба варианта, сообщила представитель Immofinanz Беттина Шрагл. По ее словам, CBRE действительно является коммерческим советником Immofinanz, однако пока речь идет лишь о «потенциальной процедуре продажи».
Immofinanz рассчитывает выручить от продажи объектов в России не менее 1,1 млрд евро, говорят источник, близкий к ее руководству, и ее партнер. Балансовая стоимость российских активов компании составляет приблизительно 1,1 млрд евро, подтверждает Шрагл. Старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова от комментариев отказалась.
На российские активы, по данным на 31 июля 2016 г., приходится более 25% общего портфеля Immofinanz. Это больше, чем даже на Австрию (около 22%). В России компании принадлежат пять готовых торговых центров общей арендуемой площадью 278 500 кв. м, включая GoodZonе на Каширском шоссе, ТРЦ «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова, ТРЦ «Золотой Вавилон» в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира.
Директор департамента консалтинга, исследований и оценки S.A. Ricci Александр Морозов считает, что найти инвесторов на портфель будет крайне сложно. По его мнению, сейчас не самое удачное время для продажи активов, тем более что их оценка в 1,1 млрд евро ему кажется завышенной. Их рыночная стоимость сегодня может составлять 750-850 млн евро, говорит Морозов.
Претендентами на портфель Immofinanz опрошенные «Ведомостями» консультанты называют компанию O1 Group (она является также миноритарным акционером австрийской инвесткомпании) и УК Avica (управляет фондами коммерческой недвижимости). «Мы знаем о том, что российское подразделение Immofinanz планирует продажу части портфеля торговых центров в Москве», - передал член совета директоров O1 Group Дмитрий Минц. Но, по его словам, в настоящее время компания не рассматривает покупку этих активов и переговоров с топ-менеджментом Immofinanz не ведет. Впрочем, в среднесрочной перспективе компания будет рассматривать инвестиции в такие секторы рынка, как торговая недвижимость, включая ритейл-активы, добавил Минц. Представитель Avica от комментариев отказался.
Какие зарубежные компании сворачивают бизнес в России
Е. Егоров / Ведомости
В конце ноября — начале декабря сразу два иностранных ритейлера — финская Stockmann и британская Laura Ashley — объявили об уходе из России. Stockmann ранее лишь хотела закрыть три универмага, а также ликвидировать российскую сеть магазинов модной одежды Lindex и оставшиеся магазины Seppala (они стали закрываться еще в 2014 г.). Однако в итоге компания после нескольких убыточных лет решила полностью уйти из российской розницы, договорившись о продаже своих универмагов компании Reviva Holdings, владельцу российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»).
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ALASTAIR GRANT / AP
Британский бренд товаров для дома и женской одежды Laura Ashley, который называли «квинтэссенцией британского ритейла», закрывает оставшиеся два магазина в России. Ранее прекратили работу еще три. На бизнес негативно повлияла девальвация рубля
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М. Стулов / Ведомости
Массовое сворачивание бизнеса наблюдается в секторе пассажирских авиаперевозок — во многом, как отметил британский лоукостер EasyJet, из-за «значительного и устойчивого падения спроса». В январе – сентябре пассажиропоток из России в Западную Европу сократился по сравнению с тем же периодом 2014 г. на 70%, а выездной туризм упал на 38%. Поэтому EasyJet с 21 марта 2016 г. прекратит на неопределенный срок полеты по маршруту Лондон – Москва. Первоначально компания выполняла 13 рейсов в неделю
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Е. Разумный / Ведомости
Airberlin прекратит полеты между Россией и Германией в январе 2016 г. В начале этого года авиакомпания уже закрыла направление Москва – Вена. В 2015 г. в Россию перестала летать «Wizz Air Украина» из Киева, сократили или отменили рейсы Scandinavian Airlines, Finnair и Norwegian, Lufthansa закрыла маршруты в Самару и Нижний Новгород. Airberlin, как и EasyJet, будет отслеживать ситуацию и может возобновить полеты при ее изменении в лучшую сторону, сообщили в компании
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Computershare Limited
Немало иностранных компаний покинули финансовый сектор России, в их числе страховщики: в 2014 г. ушли с рынка швейцарская Zurich и нидерландская Achmea, сократили бизнес немецкая Allianz и американская AIG, в октябре 2015 г. стало известно, что британская RSA Insurance Group с лета ищет покупателя на свой российский актив — «Интач страхование». Ряд банков, например Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland, сильно сокращают или продают бизнес в России из-за реорганизации международной структуры и операций, которая проводится по решению штаб-квартиры. А вот австралийская Computershare, единственный в России зарубежный регистратор (и при этом один из лидеров российского рынка регистраторских услуг), решила покинуть страну из-за «волатильной бизнес-среды для иностранных компаний»
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AP
Обвальное падение автомобильного рынка заставило ряд международных производителей пересмотреть свои приоритеты. В марте General Motors сообщила, что законсервирует свой завод в Санкт-Петербурге; при этом в феврале завершилось сотрудничество с калининградским «Автотором», контрактное же производство на ГАЗе по заказам GM должно закончиться в течение года. До конца года GM намерена вывести с российского рынка бренд Opel, также его покинут массовые модели Chevrolet. Американский автоконцерн будет импортировать премиальные автомобили Chevrolet (Corvette, Camaro и Tahoe) и Cadillac
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Е. Егоров / Ведомости
В сентябре Honda Motor проинформировала российских дилеров о прекращении поставок автомобилей, мотоциклов и силовой техники. Российское представительство японской компании сосредоточится на поставках запчастей и сервисе, автомобили же будут импортироваться по предварительному заказу, чтобы в условиях экономической волатильности была возможность понять, сколько необходимо машин. При таких условиях работы фактически можно говорить об уходе Honda с российского рынка, говорили дилеры
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Trigon Agri
Финский агропромышленный холдинг Trigon Agri продает активы в Ростовской области, чтобы использовать вырученные средства для сокращения долга и концентрации усилий на более прибыльном производстве на Украине. При этом девальвация рубля и гривны заметно ухудшила финансовое положение компании. Уход из России ее топ-менеджер объяснила тем, что «там невозможно работать»
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Franka Bruns / AP
Сильный удар по планам зарубежных компаний нанесли изменения в российский закон о СМИ, запретившие иностранцам владеть более чем 20%. Из-за этого немецкий медиахолдинг Axel Springer, выпускавший русскую версию журнала Forbes, был вынужден продать российский бизнес издателю Александру Федотову. В Axel Springer Russia также входили издававшиеся по лицензии журналы OK!, GEO и «Gala Биография», интернет-порталы Forbes.ru и finanz.ru. Соглашение о продаже Демьяну Кудрявцеву своих российских активов — по трети акций в ЗАО «Бизнес ньюс медиа», издающем газету «Ведомости», в ноябре также подписали британская Pearson и американская Dow Jones. Как заявили представители и Axel Springer, и акционеров «Ведомостей», они очень сожалеют, что поправки в закон о СМИ вынудили их покинуть Россию
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MTG Group
Из-за поправок в закон о СМИ со своими российскими активами пришлось расстаться и шведской медиагруппе MTG Group. В октябре она продала неэфирный бизнес Viasat (в России включает восемь каналов, в т. ч. TV1000 и TV1000 «Русское кино»). Каналы Viasat в разных странах очень тесно связаны, например общими закупками контента, техническими платформами, так что выделять и продавать только российский бизнес было бы экономически нецелесообразно, поясняла «Ведомостям» Ирина Гофман, исполнительный вице-президента MTG по России и СНГ. Кроме того, MTG владеет 37,9% акций CTC Media, которые она тоже вынуждена продавать, как и другие иностранные акционеры холдинга. В сентябре совет директоров CTC Media одобрил продажу Алишеру Усманову и Ивану Таврину; сделку должны одобрить миноритарии холдинга, регуляторы в США и России
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K&L Gates
Американская юридическая компания K&L Gates, сооснователем которой был отец создателя Microsoft Уильям Генри Гейтс II, решила в декабре закрыть свой московский офис и прекратить работу в России. Решение было принято «после тщательной оценки текущих экономических и геополитических условий в регионе, а также прогнозируемых потребностей клиентов и связанных с этим условий ведения бизнеса»