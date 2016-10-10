Австрийская инвесткомпания Immofinanz может продать активы в России

В России компании принадлежат пять готовых торговых центров, в том числе ТРЦ «Золотой Вавилон» в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира

Австрийская инвесткомпания Immofinanz приняла решение о продаже своих активов в России: она выдала мандат на реализацию принадлежащих ей торговых центров консалтинговой компании CBRE, рассказал источник, близкий к ее руководству. Эту информацию подтвердил один из ее партнеров.

Он напоминает, что до последнего момента австрийская компания рассматривала два варианта развития российских проектов: выделение их в отдельную структуру и продажу. На сегодняшний момент, по его словам, она сосредоточена именно на втором варианте, причем приоритет будет отдан инвесторам, которые будут готовы выкупить сразу весь портфель Immofinanz, а не отдельные торговые центры. Впрочем, он не исключает, что если инвесторов найти не удастся, то компания вернется к варианту выделения российских проектов в отдельную структуру.

Окончательного решения на данный момент нет, возможны оба варианта, сообщила представитель Immofinanz Беттина Шрагл. По ее словам, CBRE действительно является коммерческим советником Immofinanz, однако пока речь идет лишь о «потенциальной процедуре продажи».

Immofinanz рассчитывает выручить от продажи объектов в России не менее 1,1 млрд евро, говорят источник, близкий к ее руководству, и ее партнер. Балансовая стоимость российских активов компании составляет приблизительно 1,1 млрд евро, подтверждает Шрагл. Старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова от комментариев отказалась.

На российские активы, по данным на 31 июля 2016 г., приходится более 25% общего портфеля Immofinanz. Это больше, чем даже на Австрию (около 22%). В России компании принадлежат пять готовых торговых центров общей арендуемой площадью 278 500 кв. м, включая GoodZonе на Каширском шоссе, ТРЦ «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова, ТРЦ «Золотой Вавилон» в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира.

Директор департамента консалтинга, исследований и оценки S.A. Ricci Александр Морозов считает, что найти инвесторов на портфель будет крайне сложно. По его мнению, сейчас не самое удачное время для продажи активов, тем более что их оценка в 1,1 млрд евро ему кажется завышенной. Их рыночная стоимость сегодня может составлять 750-850 млн евро, говорит Морозов.

Претендентами на портфель Immofinanz опрошенные «Ведомостями» консультанты называют компанию O1 Group (она является также миноритарным акционером австрийской инвесткомпании) и УК Avica (управляет фондами коммерческой недвижимости). «Мы знаем о том, что российское подразделение Immofinanz планирует продажу части портфеля торговых центров в Москве», - передал член совета директоров O1 Group Дмитрий Минц. Но, по его словам, в настоящее время компания не рассматривает покупку этих активов и переговоров с топ-менеджментом Immofinanz не ведет. Впрочем, в среднесрочной перспективе компания будет рассматривать инвестиции в такие секторы рынка, как торговая недвижимость, включая ритейл-активы, добавил Минц. Представитель Avica от комментариев отказался.

Какие зарубежные компании сворачивают бизнес в России