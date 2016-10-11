Австрийская Immofinanz решила выставить на продажу свои российские активы

Инвесткомпания Immofinanz решила продать активы в России: мандат на реализацию принадлежащих ей торговых центров выдан консалтинговой компании CBRE. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к руководству австрийской компании. Информацию подтвердил один из ее партнеров. До последнего момента австрийская компания рассматривала два варианта развития российских проектов: выделение их в отдельную структуру и продажу, напоминает он. Теперь, по его словам, Immofinanz сосредоточена именно на втором варианте, в приоритете – инвесторы, готовые сразу выкупить весь портфель компании, а не отдельные торговые центры. Впрочем, собеседник «Ведомостей» отмечает: если инвесторов найти не удастся, австрийская компания вернется к другому варианту.

Окончательное решение пока не принято – возможны оба варианта, сообщила представитель Immofinanz Беттина Шрагл. По ее словам, CBRE действительно является коммерческим советником Immofinanz, но пока речь идет лишь о «потенциальной процедуре продажи».

Immofinanz рассчитывает выручить от продажи объектов в России не менее 1,1 млрд евро, говорят источник, близкий к ее руководству, и партнер компании. Балансовая стоимость российских активов Immofinanz – около 1,1 млрд евро, подтвердила Шрагл. Старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова от комментариев отказалась.

Россия подвела Доходы Immofinanz от аренды в I квартале 2016 г. снизились год к году с 82,2 млн до 76,8 млн евро за счет сокращения арендных ставок в Москве, писала компания в сентябре. Ранее компания сообщала о чистом убытке в 2015/16 финансовом году в размере 390,4 млн евро, причина – переоценка российского портфеля на 469,8 млн евро вследствие девальвации рубля.

На российские активы, по данным на 31 июля 2016 г., приходится свыше 21% общего портфеля Immofinanz; даже больше, чем на Австрию (около 19%). В России компании принадлежат пять готовых торговых центров общей арендуемой площадью 278 500 кв. м, включая GoodZonе на Каширском шоссе, «Пятую авеню» на ул. Маршала Бирюзова, ТЦ «Золотой Вавилон» в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира.

Директор департамента консалтинга, исследований и оценки S.A. Ricci Александр Морозов считает, что Immofinanz будет крайне сложно найти инвесторов на свой портфель. Сейчас не самое удачное время для продажи активов, рассуждает он, к тому же оценка в 1,1 млрд евро кажется завышенной. Рыночную стоимость этих объектов Морозов оценивает в 750–850 млн евро.

Претендентами на портфель Immofinanz опрошенные «Ведомостями» консультанты называют компанию O1 Group (также миноритарный акционер австрийской инвесткомпании) и УК Avica (управляет фондами коммерческой недвижимости). «Мы знаем о том, что российское подразделение Immofinanz планирует продажу части портфеля торговых центров в Москве», – передал через представителя член совета директоров O1 Group Дмитрий Минц. Однако пока, по его словам, группа не рассматривает покупку этих активов и переговоров с топ-менеджментом Immofinanz не ведет. Впрочем, в среднесрочной перспективе O1 Group планирует рассматривать инвестиции в такие секторы рынка, как торговая недвижимость, включая ритейл-активы, добавил Минц. Представитель Avica от комментариев отказался.