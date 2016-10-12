Дирекция транспортного строительства без конкурсов заключила контракты на 850 млн рублей

Комитет государственного финансового контроля Петербурга (КГФК) прекратил административное дело в отношении СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ) за контракт, заключенный с ЗАО «ВАД» без проведения конкурса. Об этом говорится в постановлении КГФК, с которым ознакомились «Ведомости».

ДТС в конце июля 2016 г. заключила контракт с ЗАО «ВАД» на ремонт Софийской улицы – от КАД до Колпинского шоссе, цена контракта – 401,8 млн руб., срок исполнения – до 30 августа. Контракт был заключен в рамках процедуры закупки у единственного поставщика. По аналогичной схеме ДТС подписала контракты с СК «Орион плюс» на ремонт дорог Кировского района (цена – 187 млн руб.) и Лиговского проспекта (от ул. Некрасова до набережной Обводного канала, цена – 182,8 млн руб.) и с ООО «А-проект» на ремонт Литейного проспекта (от Воскресенской набережной до Невского проспекта, 80 млн руб.). Эти дороги ремонтируются за счет федеральных средств в рамках подготовки к ЧМ-2018 (см. врез). КГФК возбудил административные дела по этим четырем контрактам. ДТС нарушила закон, выбрав в качестве процедуры закупку у единственного поставщика, объясняет сотрудник комитета.

6 млрд руб. в асфальт В 2016 г. на текущий ремонт дорог в Петербурге запланировано выделить 6,19 млрд руб., из которых 0,9 млрд руб. – федеральные средства, поступившие в конце лета.

Внеплановую проверку этих контрактов проводит и управление ФАС по Петербургу, первое заседание состоялось 11 октября, сегодня рассмотрение продолжится. Представитель ДТС принес на заседание постановление КГФК о прекращении дела по контракту с ЗАО «ВАД» и обещал предоставить аналогичные документы по остальным контрактам. Административные дела прекращены по всем четырем контрактам, подтвердили в КРТИ.

КРТИ направлял запросы на проведение аукциона на ремонт Софийской улицы в комитет по государственному заказу (КГЗ), который вернул их из-за обнаруженных ошибок, следует из постановления КГФК. Позже КРТИ попросил КГЗ отменить аукцион, сославшись на письма ГАТИ. В них сказано, что ремонт дороги в сентябре – октябре приведет к «значительному ограничению движения, увеличению сроков проведения работ и росту социальной напряженности». Кроме этого КРТИ сообщил, что магистраль находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта. Объекты надо было срочно ремонтировать, объясняет сотрудник КРТИ, добавляя, что федеральные деньги пришли только в конце лета.

Дирекция направляла расчет объемов необходимых работ в адрес ЗАО «ВАД», СК «Орион плюс», «А-проект», эти организации не допускали грубых нарушений при ремонте дорог в 2015–2016 гг. и смогут выполнить ремонт в кратчайшие сроки, следует из отчетов КРТИ.

Дорожники называют такие контракты «быстрые деньги» из-за коротких сроков и рентабельности, которая может достигать 30%, говорит один из дорожных подрядчиков. По его словам, если бы работы были выставлены на конкурс, конкуренция за них могла быть высокой.

КГФК прекратил дело, потому что счел, что заказчик контракта действовал в условиях крайней необходимости, проведение конкурентных процедур по отбору подрядчика способно было принести еще больший вред, нежели нарушение правил по проведению торгов, говорит Дмитрий Шевченко, партнер юридического бюро «Замоскворечье». Судебная практика исходит из того, что именно ФАС является уполномоченным органом по таким делам, поэтому служба может повторно возбудить административное дело, считает юрист. По его словам, если УФАС докажет, что ДТС нарушила закон, должностным лицам дирекции грозит штраф до 50 000 руб.