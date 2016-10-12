«Самолет девелопмент» готовится выйти на биржу

Девелоперская группа «Самолет девелопмент» (или просто «Самолет») начала строить жилье совсем недавно – в 2014 г. Но это не помешало ей войти в число крупнейших застройщиков Московского региона. В отчетности за 2015 г. компания указала, что ее общий портфель составляет 1,2 млн кв. м жилья.

Компания получила разрешения на комплексные жилые застройки в Ленинском и Люберецком районах общей площадью 660 000 кв. м, сообщила «Ведомостям» пресс-служба стройкомплекса Московской области. Кроме того, градостроительный совет региона одобрил проекты компании еще на 2 млн кв. м.

В 2015 г. компания анонсировала крупнейший жилой проект в Московской области – район «Пригород лесное» на 3,5 млн кв. м жилья. Участники рынка рассказывали, что на самом деле компания планирует построить в Ленинском районе в общей сложности почти 10 млн кв. м недвижимости. А в середине сентября «Самолет» договорился с компанией RDI Group о совместном освоении 1000 га между Щербинкой и Подольском. На этой территории ранее RDI Group планировала построить около 6 млн кв. м недвижимости. «С такими темпами «Самолет» станет через несколько лет безусловным лидером рынка», – говорит партнер риэлторской компании «Метриум групп» Мария Литинецкая. У «Самолета» в той или иной стадии есть соглашения о строительстве до 20 млн кв. м, рассказали два девелопера, попросивших об анонимности.

Для сравнения: у ЛСР и ПИК, основанных более 20 лет назад, портфель 9,4 млн и 5,5 млн кв. м соответственно. У «Мортона» – 5,8 млн кв. м.

Отличительная особенность бизнеса «Самолета» – отсутствие собственного крупного земельного банка, говорит девелопер. Поэтому компания ведет переговоры о застройке земель со всеми крупными лендлордами Подмосковья. «У «Самолета» отличные отношения с чиновниками, они смогли получить разрешение на землю, проекты по застройке которой мы не могли согласовать, – эта схема очень интересна многим землевладельцам, которые в свое время скупили тысячи гектаров, но не могут их эффективно использовать», – рассказал «Ведомостям» человек из компании, на землях которой группа реализует один из своих проектов. Собеседник «Ведомостей» объясняет хорошие отношения «Самолета» с чиновниками тем, что компания создана людьми, знакомыми с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Компания создана партнерами брата губернатора – Максима Воробьева: президентом «Самолет девелопмента», бывшим гендиректором «Главстрой-СПб» Игорем Евтушевским и бизнесменом Михаилом Кениным.

Давние партнеры Кенин давно ведет совместные проекты с Максимом Воробьевым. Например, они вместе владеют предприятием «Русская аквакультура». С Евтушевским Воробьев познакомился в 2008 г.: первый был тогда гендиректором компании Олега Дерипаски «Главстрой-СПб», а второй – ее миноритарием. Евтушевский с 2014 г. возглавляет ООО «СПб реновация», в котором Воробьеву опосредованно принадлежит 33%. Компания реализует в Петербурге проект по реновации застроенных территорий, по которому должна расселить 150 000 жителей в 22 кварталах, снести более 1100 хрущевок и построить около 8,5 млн кв. м жилья. Сама компания оценивала проект сначала в 350 млрд, потом в 420 млрд руб.

Стратегия «Самолета» уже приносит плоды. В конце сентября 2016 г. 5% акций группы приобрела компания «Инвест АГ», управляющая активами совладельцев Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. В связи с динамичным развитием группа была заинтересована в привлечении инвестора для дальнейшего приобретения и девелопмента новых площадок, передал «Ведомостям» Евтушевский.

Кроме того, перед группой стоит задача выйти на биржу и стать публичной в 2018 г. и акционеры компании рассматривали сделку как своего рода pre-IPO, добавил он.

У подмосковных властей другая версия успеха группы. «Самолет девелопмент» зарекомендовал себя в Московской области как надежный и социально ответственный застройщик, – сообщила пресс-служба стройкомплекса Московской области. – Девелопер не нарушает взятых перед покупателями и соинвесторами обязательств – при согласовании градостроительной документации и непосредственно при возведении домов укладывается в нормативные сроки». Кроме того, компания принимает активное участие в реализации крупных социальных строек, занимается расселением ветхого и аварийного жилья и решением проблем обманутых дольщиков, объясняет пресс-служба стройкомплекса Московской области.

Сам Максим Воробьев передал «Ведомостям» через представителей, что не является бенефициаром ГК «Самолет», «Самолет девелопмента» или головной структуры группы, сингапурской Samolet Development. «В 2014 г. Евтушевский, Кенин и их партнеры учредили компанию «Самолет девелопмент». Несмотря на то что развитие девелоперского бизнеса является одним из приоритетов моей стратегии, я отказался участвовать в этом проекте», – рассказывает Воробьев. Он объясняет это возможным конфликтом интересов. «[Хотя] Евтушевский с Кениным убеждали меня, что конфликта не будет, – продолжает Воробьев, – так как компания не планирует покупать или использовать земли, принадлежащие региону, продавать региону квартиры или получать финансовые или налоговые преференции».

Евтушевскому и Воробьеву принадлежит соответственно 18 и 81,7% созданной в 2015 г. петербургской компании «Самолет ЛО», которая возводит жилой комплекс в Мурине под Санкт-Петербургом. Несмотря на похожие названия, «Самолет ЛО» не входит в группу «Самолет девелопмент». «Чтобы оптимизировать затраты на рекламу и маркетинг, мы получили у сингапурской Samolet Development право на временное использование зонтичного бренда «Самолет», – объяснил Воробьев «Ведомостям». На стадии формирования находится еще одна общая компания партнеров – «Самолет две столицы», которая должна стать центром нового холдинга. Она собирается приобретать проекты в Петербурге и Москве, сообщил Воробьев.

Отказавшись от скупки крупного земельного банка, «Самолет» выбрал наименее безрисковую стратегию, говорит гендиректор компании «Земер» Илья Терентьев. Многие крупные застройщики до кризиса скупали землю. Но в итоге оказалось, что ее обслуживание стоит слишком дорого, поэтому выгоднее использовать чужие участки. Обычно при такой схеме землевладелец получает 12–25% готовых площадей. Проблем с приобретением земельных участков в целом сейчас нет вообще. По оценке партнера Goltsblat BLP Виталия Можаровского, в Москве и Подмосковье почти все девелоперы строят на арендованных землях.