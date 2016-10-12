Etalon Group с начала года увеличила продажи в 1,7 раза

Но в III квартале они шли хуже, чем год назад

Продажи девелопера Etalon Group (строит жилье в Петербурге, Москве и Московской области) за девять месяцев этого года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 63% в площадях до 342 000 кв. м. и на 75% в деньгах до 33,7 млн руб., сообщила в среду компания. Количество контрактов увеличилось в 1,5 раза (до 6589 штук), а денежные поступления компании выросли на 76% до 28,6 млрд руб. Средняя цена 1 кв. м. жилья у Etalon выросла на 5% до 108 747 руб., а доля продаж с ипотекой составила 22%, говорится в сообщении компании.

Но III квартал у Etalon оказался хуже, чем в прошлом году, в деньгах к аналогичному периоду прошлого года продажи сократились на 7% (до 10,5 млрд руб.) и на 12% в площадях (до 121 522 кв. м.). Активней всего квартиры у Etalon покупали в начале года: показатели продаж I квартала достигли 12,8 млрд руб.

«Последний квартал традиционно является сильнейшим, поэтому я ожидаю существенного роста продаж по итогам года», - передает пресс-служба Etalon слова гендиректора Вячеслава Заренкова.

Преобладающая часть выручки в сегменте девелопмента обычно признается во втором полугодии, это связано с с графиком сдачи объектов в эксплуатацию и передачи покупателям, отмечается в пресс-релизе компании.

В июле Etalon повысил прогноз по продажам на 2016 г.: компания намерена увеличить их не менее чем на 30%. В 2015 г. продажи «Эталона» составили 35,08 млрд руб., таким образом, в этом году они будут не менее 45,6 млрд руб.

В среду, 12 октября, Etalon отчиталась и о финансовых результатах за первое полугодие. Консолидированная выручка выросла на 9% до 19,7 млрд руб., а чистая прибыль сократилась в 1,6 раза до 1,3 млрд руб.

«Мы сгенерировали значительный операционный денежный поток в размере 4 млрд руб., что способствовало снижению чистого долга всего лишь до 5,3 млрд руб.», - сказал Заренков. По его словам, это означает, что компания сохраняет «сильное финансовое положение и способна воспользоваться интересными возможностями на рынке, чтобы расширить и диверсифицировать свой земельный банк для развития».

В сентябре компания сообщила, что в ближайшем будущем не планирует расширять географию присутствия, а сфокусируется на приобретении проектов в тех регионах, где уже работает.

Эксперты рынка недвижимости отмечают рост продаж в целом по рынку: так, вице-президент NAI Becar Илья Андреев оценивает его в 20%. По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», за первые шесть месяцев года продажи увеличились на 20% до 1,9 млн кв. м.

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Петербурге за девять месяцев 2016 г. выросло на 46,6% к аналогичному периоду прошлого года до 40 392, следует из статистики регионального управления Росреестра. Число договоров долевого участия с физлицами выросло на 52% и составило 37 875 договоров.