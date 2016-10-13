Группа ЛСР с начала года увеличила продажи в 1,5 раза

Группа ЛСР в январе - сентябре 2016 г. увеличила продажи на 51% к аналогичному периоду прошлого года до 53,1 млрд руб., сообщила в четверг компания. Было продано 509 000 кв. м жилья - на 33% больше, чем годом ранее. В III квартале объем реализованной недвижимости снизился на 8% по сравнению с III кварталом 2015 г. до 143 000 кв. м, но вырос в рублевом выражении на 12% до 15,4 млрд руб.

Доля продаж в Москве у ЛСР в этом году достигла 42%, где за девять месяцев было продано жилья на 22 млрд руб., в 2,8 раз больше, чем годом ранее (в площадях рост составил 74% до 155 000 кв. м). В этом году в Москве компания вывела в продажу 218 000 кв. м в проектах «Лучи» и «Зиларт», а до конца года собирается вывести еще 153 000 кв. м. Спрос в Москве высокий, компания ожидает его повышения за счет региональных покупателей, следует из пресс-релиза ЛСР.

В Петербурге с начала года ЛСР заключила новых контрактов на 27,2 млрд руб. (рост к аналогичному периоду прошлого года — 16%), всего было продано 290 000 кв. м жилья, на 27% больше, чем годом ранее. Еще 65 000 кв. м на 3,8 млрд руб. компания продала в Екатеринбурге.

Средняя цена заключенных сделок у ЛСР в III квартале выросла на 22% к аналогичному периоду прошлого года, а доля сделок с ипотекой увеличилась до 42% (с 34% во II квартале), следует из пресс-релиза.

В Петербурге для ряда объектов в классе масс-маркет, где продажи шли с опережением графика, компания приняла решение о повышении цен и переносе вывода в продажу части объектов на конец года. Всего на рынок Петербурга с начала года ЛСР вывела около 200 000 кв. м жилья. Средняя цена за 1 кв. м у компании в Петербурге снизилась к трем кварталам прошлого года на 8% до 94 000 руб. за 1 кв. м, а в III квартале выросла на 10% к аналогичному периоду прошлого года до 102 000 руб. Средняя цена квартир в Москве у ЛСР на III квартал составила 160 000 руб. за 1 кв. м, рост к III кварталу прошлого года — 68%.

Продажи жилья в этом году росли и у других застройщиков. В среду Etalon Group, которая строит жилье в Петербурге, Москве и Московской области, сообщила, что за девять месяцев 2016 г. продала жилья на 63% больше, чем годом ранее (342 000 кв. м), рост в деньгах составил 75% до 33,7 млрд руб. Количество контрактов у Etalon увеличилось в 1,5 раза, а денежные поступления компании выросли на 76% до 28,6 млрд руб.