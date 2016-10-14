Трафик в петербургских торговых комплексах в этом году сократился на 7%

Потребительский трафик в петербургских торговых комплексах с начала года снизился на 7% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали аналитики Watcom Group. Показатель Shopping Index рассчитывается еженедельно на основе анализа трафика 40 торговых комплексов Петербурга. В этом году активность посетителей торговых комплексов снижается большими темпами, чем годом ранее. В 2015 г. потребительский трафик в петербургских торговых центрах уменьшился на 2,7% к 2014 г. (тоже данные Watcom).

В Москве ситуация была другой: с начала года Shopping Index увеличился на 4% к аналогичному периоду прошлого года, передал через представителя президент ГК Watcom Роман Скороходов. В сравнении с докризисным 2013 годом по итогам трех кварталов 2016 г. снижение индекса в Москве составило 8%, а в Петербурге – 10%, оценивает он. В 2014–2015 гг. посещаемость торговых центров Москвы падала довольно быстрыми темпами, объясняет Скороходов. По его словам, к концу 2015 г. снижение в Москве составило 11% в сравнении с докризисным 2013 годом, в то время как рынок Петербурга выглядел гораздо более стабильным: снижение не превысило 3,6%. Таким образом, рост в Москве в этом году можно объяснить реализацией отложенного спроса, а в Петербурге, наоборот, поведение потенциальных покупателей становится более консервативным, добавляет Скороходов.

Трафик снижается, но растут продажи, говорит гендиректор Finn Flare Ксения Рясова. По ее словам, трафик стал более целевым, люди реже приходят в торговые центры просто погулять. Скорее всего покупатели из экономии стали избегать импульсных покупок и приходят только те, кто действительно намерен их совершить, добавляет Рясова.

Мораторий До конца 2017 г. в Петербурге не ожидается открытия новых торговых комплексов. Нулевой ввод торговых площадей в 2017 г. будет отмечен впервые с 2003 г., когда начал развиваться современный рынок торговой недвижимости, сказано в отчете JLL. Эксперты ожидают снижения доли свободных площадей на рынке торговых центров Петербурга до 6,5% к концу 2016 г. и до 5,5% к концу 2017 г.

Крупнейшие владельцы торговой недвижимости сказали «Ведомостям», что не заметили снижения трафика. Посещаемость ТРЦ «Галерея», наоборот, в 2016 г. выросла к прошлому году, цитирует пресс-служба Дмитрия Зубкова, коммерческого директора ООО «Строительная компания «Бриз» (управляет комплексом). Параметры роста он не уточнил. По словам Зубкова, объем вакантных площадей в «Галерее» – менее 2% и объясняется ротацией арендаторов. Среди тенденций 2016 г., которые наблюдались в «Галерее», Зубков называет появление новых форматов магазинов и увеличение их площади, открытие флагманских точек, расширение сегмента парфюмерии и косметики.

Посещаемость принадлежащих холдингу «Адамант» комплексов остается на уровне прошлого года, даже с небольшой тенденцией к росту, говорит директор департамента рекламы «Адаманта» Алена Мариничева. Доля вакантных площадей сократилась с 4,3% в начале года до 3,3%, рассказывает она. У «Адаманта» 22 ТРК, сообщается на сайте холдинга.

В «Гарден-сити» в 2013–2014 гг. была пиковая посещаемость, вспоминает Мария Огнева, руководитель отдела маркетинга холдинга «Первая мебельная фабрика» (управляет комплексами «Мебель сити» и «Гарден-сити»). «В 2015 г. случилось ощутимое общее падение примерно на 16%, но в 2016 г. наблюдаем стабильный рост к 2015 г., хоть он и не дотягивает до уровня 2013–2014 гг.», – добавляет Огнева. В этом году спрос на мебель растет, по итогам года в России рост может составить 3%, считает Огнева.

Возможно, похвастаться бурным ростом трафика нельзя, однако о существенном падении тоже говорить не приходится, уверяет Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fort Group (группе принадлежит 11 торговых комплексов). Посещаемость ТК Fort Group стабильна на протяжении всего года, а по многим объектам есть рост, утверждает она. Обороты арендаторов Fort Group по большей части тоже показывают рост, в некоторых комплексах его можно назвать значительным, добавляет Сизых. Некоторые сети закрывают магазины, но это продолжение ранее принятой стратегии по оптимизации в условиях изменившегося рынка, продолжает Сизых. Многие сети не только стремятся сохранить свои магазины, работая над товарной матрицей, программой лояльности и т. д., но и открывают новые точки, правда, делают они это точечно и очень аккуратно, добавляет она. Заполняемость комплексов Fort Group, по ее словам, на протяжении года в среднем держалась на уровне 99%.

По оценке JLL, за III квартал доля вакантных площадей на рынке торговых центров Петербурга выросла на 1 п. п. до 6,9%, это наибольшее значение с 2011 г. Основной причиной увеличения показателя в JLL считают ввод новых торговых центров. В III квартале были открыты ТРЦ «Охта молл» (78 000 кв. м) и вторая очередь ТРК «Порт Находка» (10 900 кв. м). Несмотря на рост вакантных площадей, ситуация на рынке торговой недвижимости постепенно стабилизируется, следует из отчета JLL. По данным компании, в III квартале в торговых центрах без учета новых объектов появилось на 27% больше магазинов, чем было закрыто, особенно активны были ритейлеры одежды.