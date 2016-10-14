К владельцу офиса Nordstar Tower на Беговой подан иск о банкротстве

Янина Гребенщикова подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве компании «Нордстар тауэр», владельца одноименного 42-этажного бизнес-центра на Беговой улице, следует из карточки дела на сайте суда. Согласно ЕГРЮЛ у Гребенщиковой 100% долей в ООО «Горн», которому, в свою очередь, принадлежит девелоперская компания «Нордстар девелопмент». Основным собственником последней считается один из создателей компании «Дон-строй» – Максим Блажко. Он же гендиректор «Горна» согласно ЕГРЮЛ. В приемной бизнесмена на запрос «Ведомостей» не ответили.

Иск Гребенщиковой связан с желанием собственника объекта помешать потере контроля над ним, знают два консультанта, работавшие с «Нордстар тауэром». По их словам, сейчас комплекс является предметом спора между структурами Блажко и «Роснефти». В июне 2016 г. первый заместитель правления Сбербанка Максим Полетаев заявил о переходе офисного комплекса структурам «Роснефти». Банк продал нефтяной компании долг «Нордстар девелопмента», обеспечением по которому выступал бизнес-центр, уточнял тогда Полетаев, не раскрывая других деталей. Источник, близкий к кредитору, в то же время рассказывал, что общая сумма долга составляет около $130 млн. У Блажко возникли сложности с обслуживанием этого кредита, объяснял знакомый бизнесмена.

Основной арендатор Nordstar Tower – подконтрольная «Роснефти» нефтяная компания ТНК-BP, которая в конце 2015 г. просрочила платежи по аренде, и «Нордстар тауэр» обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками примерно на $10 млн. Нефтяная компания хотела пересмотреть условия договора аренды после девальвации рубля, однако собственник объекта на эти условия не согласился, писала газета РБК в конце 2015 г. со ссылкой на бывшего топ-менеджера «Роснефти». Уже в августе 2016 г. «Нордстар тауэр» подал еще один иск к «Роснефти» с требованием обязать ее заключить договор аренды на условиях компании.

Проблема с кредитором У Максима Блажко проблемы не только с Nordstar Tower. Банк «Российский капитал» летом подал иск о банкротстве компании «Ривер тауэр», которой принадлежат права на проект многофункционального комплекса на 267 000 кв. м на Звенигородском шоссе. Стороны ведут переговоры об урегулировании долга за счет передачи площадки кредитору, рассказывали в десятых числах октября источники «Ведомостей».

Новым объектом комплекса станет ГК «Регион», сообщал РБК летом 2016 г. со ссылкой на источники. «Мы принимали участие в структурировании сделки по покупке долга объекта, но она совершалась не в наших интересах», – говорил представитель группы. Имя нынешнего держателя долга «Нордстар тауэра» он не назвал.

Хотя залоговый кредитор имеет преимущество перед другими кредиторами, иск о банкротстве все же может выступать элементом давления на него и правовым инструментом по контролю над самой процедурой банкротства, считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. В частности, у компании могут быть и другие крупные кредиторы, в том числе связанные с ней стороны, которые теперь смогут предъявить уже свои требования. Согласно базе арбитражного суда в 2016 г. фирма «Лафиттен компани лимитед» подала восемь исков к «Нордстар тауэру» на общую сумму почти 2,5 млрд руб. «Лафиттен компани лимитед» до 2012 г. владела фирмой «Мультисервис», ее возглавляет непосредственно Блажко, а собственником является его мать Ольга.

Рыночная стоимость Nordstar Tower превышает задолженность компании перед «Роснефтью», поэтому, учитывая длительность процесса банкротства, собственник объекта может попытаться найти инвестора в проект на приемлемых для себя условиях, рассуждает один из консультантов, работавших с объектом. Nordstar Tower сегодня может стоить $340 млн, подсчитала гендиректор УК Avica Наталия Тишендорф. Директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова говорит о $240–260 млн. Это качественный бизнес-центр с хорошим расположением и транспортной доступностью ввиду близости станции метро «Беговая» и Третьего транспортного кольца, считает Тишендорф.

Запрос в «Роснефть» остался без ответа.