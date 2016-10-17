Прокуратура проверит действия чиновников по контрактам на ремонт дорог в Петербурге без конкурсов

Прокуратура проверит действия чиновников, которые заключили контракты на ремонт дорог в Петербурге без конкурсов

Петербургское управление ФАС выявило нарушения закона о контрактной системе при заключении Дирекцией транспортного строительства (ДТС) контрактов на ремонт дорог в Петербурге без проведения конкурсов. Ведомство передаст документы, свидетельствующие о нарушении, в прокуратуру, сообщил его представитель в понедельник на заседании инспекции УФАС.

В этом году дирекция заключила с ООО «СК "Орион", ЗАО "ВАД" и ООО "А-Проект" контракты на ремонт Лиговского и Литейного проспектов и Софийской улицы в общей сложности более чем на 850 млн руб. Они были оформлены как закупка у единственного поставщика. Объекты требовали срочного ремонта, объяснял сотрудник комитета по развитию транспортной инфраструктуры на прошлой неделе.

На сегодняшнем заседании представители ДТС ссылались на чрезвычайные обстоятельства, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 г. Инспекция установила, что обстоятельства непреодолимой и черезвычайной силы, на которые ссылается заказчик, отсутствовали.

Административные дела по этим контрактам ранее возбудил Комитет государственного финансового контроля Петербурга (КГФК), однако на прошлой неделе прекратил их.

УФАС не будет требовать исправления нарушений, так как контракты уже выполнены, и не будет возбуждать административное дело, так как ранее КГФК выдал предписание прекратить дела по этим контрактам, уточнил он. Решение может быть обжаловано в течение трёх месяцев, добавил представитель УФАС.