Glorax Development хочет построить на Лиговском проспекте МФК с жильем

Московская Glorax Develop­ment завершила сделку по приобретению 2,4 га во Фрунзенском районе Петербурга, на Лиговском проспекте, 232, сообщила вчера «Ведомостям» представитель компании. Продавца она не называет. По данным Росреестра, с 2012 г. права на участок площадью 2,4 га на Лиговском проспекте, 232, принадлежат Олегу Ковальчуку, а до этого землей владело ЗАО «Петротрак». Участок обременен договором ипотеки от 2012 г. Связаться с Ковальчуком вчера не удалось. По данным «СПАРК-Интерфакса», он руководитель и совладелец нескольких компаний, связанных с перевозкой грузов, в том числе ЗАО «Грузовой терминал «Предпортовый». О том, что Glorax Development приобретает землю на Лиговском, 232, знает один из консультантов по недвижимости.

Проект Glorax Development предусматривает освоение бывших промышленных территорий, на которых компания планирует построить многофункциональный комплекс площадью 70 000 кв. м. Из них под жилье комфорт-класса планируется отвести от 40 000 кв. м, а остальное – коммерческие помещения. Функцию коммерческих помещений представитель компании не назвала, уточнив, что речь идет в том числе о помещениях под магазины на первых этажах. Кроме этого на территории комплекса запланированы подземная парковка и детский сад.

Инвестиции в новый проект застройщик оценивает в 3,4 млрд руб. «Компания активно развивается, мы не исключаем возможности покупки других земель, расположенных в этой зоне», – передал через пресс-службу управляющий партнер Glorax Development Дмитрий Коновалов. Выйти на строительную площадку Glorax Development планирует в середине следующего года. Сумму сделки по приобретению земли в компании не раскрывают.

Glorax строит Компания уже строит проекты «Английская миля», Twin House, «Шерлок хаус» и Main House, а в числе перспективных – Golden City площадью 450 000 кв. м рядом с пассажирским портом на Васильевском острове.

Такой участок может оцениваться от 600 млн до 900 млн руб., считает гендиректор Docklands Development Екатерина Запорожченко.

Территория на Лиговском проспекте интересная и перспективная, она расположена довольно близко к центру города, в пешеходной доступности есть метро, говорит Екатерина Немченко из Knight Frank St-Petersburg. Редевелопмент этого направления – логичное продолжение развития серого пояса в данной части города, с преображением Лиговского проспекта в районе Обводного канала это место становится все более востребованным, например, есть спрос на аренду квартир здесь, рассказывает Немченко. Она оценивает среднюю стоимость жилья в новом проекте Glorax в 110 000–130 000 руб. за 1 кв. м. Жилье комфорт-класса от 110 000 руб. за 1 кв. м здесь будет хорошо продаваться, согласен гендиректор петербургского офиса Colliers International Андрей Косарев. Но рядом застраивает новый квартал «СПб реновация», напоминает он. ЖК «Новый Лиговский» «СПб реновации» займет 6,2 га между Лиговским проспектом и ул. Расстанной, Тамбовской и Прилукской. Сдача первых домов запланирована на конец 2017 г.

МФК на Лиговском проспекте, 232, станет шестым проектом Glorax Development в Петербурге (см. врез). Компания входит в Glorax Group под управлением бизнесмена Андрея Биржина, экс-совладельца Tekta Group. Она уже реализовала четыре проекта в Московской области, сказано на ее сайте. Портфель проектов Glorax Development, по собственным данным, составляет около 1 млн кв. м. Кроме жилья Glorax Capital обещал инвестировать $870 млн в создание международной гостиничной сети. Помимо этого компания планирует создать собственную сеть фитнес-клубов. В числе перспективных направлений также инвестиции в энергетику, медицину, высокие технологии.