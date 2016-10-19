Долг «Оранж девелопмента» купила компания, связанная с братьями Зингаревичами

Петербургское ООО «А плюс девелопмент», которое инициировало банкротство бывшего инвестора по реконструкции Конюшенного ведомства ЗАО «Оранж девелопмент», выходит из процесса банкротства компании. На очередном судебном заседании представитель кредитора заявил ходатайство о правопреемстве в пользу ООО «Плаза лотос групп», следует из картотеки суда. Третья сторона в лице «Плаза лотос групп» погасила всю задолженность перед «А плюс девелопментом», подтвердила «Ведомостям» представитель «А плюс девелопмента».

«Оранж девелопмент» принадлежит Михаилу Зингаревичу. Компания владела ООО «Плаза лотос групп», которая с 3 октября 2016 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит директору «Оранж девелопмента» Ольге Смирновой.

«А плюс девелопмент» обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании банкротом ЗАО «Оранж девелопмент» год назад. В начале этого года суд кассационной инстанции постановил взыскать с «Оранж девелопмента» и ЗАО «Плаза лотос финанс» 55,6 млн руб. вексельного долга и 3,9 млн руб. вексельных процентов по ставке 33% годовых по состоянию на декабрь 2014 г. Поручителем по долгу «Оранж девелопмента» был лично Михаил Зингаревич, рассказывала «Ведомостям» год назад представитель «А плюс девелопмента». В «Плаза лотос групп» не ответили на запрос «Ведомостей».

Без отеля В 2010 г. «Оранж девелопмент» получил от петербургской администрации для приспособления под отель здание Конюшенного ведомства (федеральный памятник), но совет по культурному наследию не одобрил проект. Весной 2016 г. Смольный расторг договор с инвестором.

«А плюс девелопмент» – не единственный участник дела о банкротстве «Оранж девелопмента». В июне ходатайство о вступлении в дело подало ООО «Электрон», которому девелопер, по данным суда, должен 8 млн руб. за аренду офисного помещения на Аптекарской набережной, 20. Требования «Электрона» будут рассмотрены судом после рассмотрения требований «А плюс девелопмента».

На прошлой неделе аналогичный иск о вступлении в дело подал «Трансэкострой», которому «Оранж девелопмент» задолжал 210 000 руб. за работы по бурению скважин и послойному исследованию почвы. В феврале 2016 г. стороны заключили мировое соглашение, но «Оранж девелопмент» не перечислил деньги и в сентябре «Трансэкострой» получил исполнительный лист на принудительное исполнение условий мирового соглашения, говорится в материалах дела.

Погашение долга одного из кредиторов не приведет к прекращению банкротства «Оранж девелопмента», говорит Максим Смирнов, юрист практики разрешения споров Rightmark Group. Скорее всего, такой ход «Плаза лотос групп» вызван намерением контролировать процедуру банкротства, считает он.