Власти Ленинградской области отменяют градостроительные планы участков во Всеволожске

По словам представителя администрации, предстоит отмена градпланов на строительство в общей сложности около 400 000 кв. м.

На этой земле можно построить около 400 000 кв. м

Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области предписал отменить градостроительные планы в микрорайоне «Южный» города Всеволожска, которые не соответствуют нормативам, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

Проект планировки территории (ППТ) для этих участков был утвержден в ноябре 2012 г. По обращению граждан комитет по архитектуре провел проверку выданной на основании этого ППТ градостроительной документации, по результатам проверки в градпланах «Южного» были выявлены превышения нормативов по плотности и высотности, сообщает пресс-служба администрации. В частности, в правилах землепользования и застройки для этой территории установлена предельная высотность зданий в 30 м, а в градостроительных планах – 51 м. Кроме превышения плотности застройки в 1,5 раза есть и другие нарушения – участок, зарезервированный под строительство школы, в 2 раза меньше, чем требуется по нормативам, а в общем ППТ для микрорайона «Южный» отсутствует планируемое подключение жилых кварталов к региональным дорогам, сообщает администрация Ленобласти.

По словам представителя администрации, предстоит отмена градпланов на строительство в общей сложности около 400 000 кв. м. Это может коснуться проектов компаний «Главстройкомплекс» (строит в «Южном» ЖК «Радужный» и ЖК «Олимп», последний, по данным сайта компании, находится в процессе сдачи в эксплуатацию) и «Гарантъ» (ЖК «Южная поляна»). По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главстройкомплекс» на 76% принадлежит бывшему вице-губернатору Ленобласти Николаю Пасяде.

«Разрешения на строительство для участков, где уже возводится жилье и есть дольщики, отменяться не будут», – утверждает заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин. По его словам, градостроительные документы для «Южного» необходимо доработать, а часть – разработать заново. В новых документах будет значительно понижена высотность и плотность застройки, обещает Москвин.

Представители обеих компаний сообщили, что собираются завершать начатые проекты и пока не имеют определенных планов в отношении участков, по которым нет разрешения на строительство.