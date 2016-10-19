«Лидер инвест» продает проект жилого комплекса на ул. Лобачевского

«Лидер инвест» ищет покупателя на проект жилого комплекса на 240 000 кв. м в Москве на ул. Лобачевского. Об этом «Ведомостям» рассказали двое риэлторов, работающих в этом районе, один из претендентов на комплекс и источник, близкий к самой компании. По их словам, «Лидер инвест» ведет переговоры с рядом крупных девелоперских групп, среди которых корпорация «Гефест» и группа компаний «Пионер». Сотрудник «Гефеста» информацию о переговорах подтвердил, представитель «Пионера» от комментариев отказался. Представитель «Лидер инвеста» факт переговоров не подтвердил.

При этом летом нынешнего года президент «Лидер инвеста» Евгений Рубцов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что компания рассчитывает привлечь в этот проект партнеров и переговоры идут с четырьмя компаниями, которые он не назвал. Речь идет не о поиске партнера, а о полном выходе из этого проекта, уточнял тогда источник, близкий к «Лидер инвесту». По его словам, компания рассчитывает выручить от продажи проекта на ул. Лобачевского примерно 5 млрд руб. Эти средства «Лидер инвест» планирует направить на развитие текущего портфеля компании, добавляет собеседник «Ведомостей» (см. врез).

«Системный» девелопер «Лидер инвест» – девелоперская «дочка» АФК «Система». Общий портфель проектов – около 3 млн кв. м. Крупнейшие из них – Nagatino i-Land (предусматривает строительство 270 000 кв. м жилья и 110 000 кв. м офисов), «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв. м недвижимости совместно с ЛСР) и «Лобачевского, 120».

5 млрд руб. за проект – дорого, говорит один из претендентов на комплекс. Представитель «Гефеста», наоборот, считает эту стоимость справедливой. Управляющий партнер Blackwood Мария Котова полагает, что цена предложения близка к рынку, но, по ее мнению, конечная сумма сделки может быть в итоге меньше. Еще не менее 16 млрд руб. надо будет вложить в строительство комплекса, говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин обращает внимание на то, что площадка находится вдали от жилых районов. Поэтому застройщику предстоят дополнительные вложения в социальную инфраструктуру. Расположенный рядом ЖК «Лобачевский», относящийся к бизнес-классу, по его словам, продается крайне медленно. Поэтому, чтобы продать квартиры в новом проекте хотя бы за четыре года, необходимо переводить его в комфорт-класс.

«Гефест» специализируется на строительстве инфраструктурных проектов в России и за рубежом. В частности, он возводит атомную станцию в Курске и тепличный комплекс на 30 га в Белгородской области, занимается расширением Панамского канала. В последнее время компания активно ищет объекты для инвестиций. Она вела переговоры с Solvers Group Олега Малиса о совместном строительстве башни на 174 500 кв. м на участке № 20 в «Москва-сити». Компания получила финансирование от иностранного фонда недвижимости на проекты в Москве и инфраструктурные объекты по России в размере $680 млн и $456 млн соответственно, говорит представитель компании. По его словам, сейчас на рассмотрении девелопера находится более 120 проектов.

«Пионер» – один из самых активных игроков рынка жилья Москвы за последние годы. В этом году компания победила в аукционе на право развития транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад», а также выкупила у «Оборонстроя» 5,9 га рядом с Можайским шоссе. На этом участке можно возвести около 150 000 кв. м недвижимости.