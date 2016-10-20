Кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства в «Мостоотряде № 19»

Собрание кредиторов ОАО «Мостоотряд № 19» 14 октября проголосовало за введение в компании конкурсного производства, следует из протокола. Арбитражный управляющий Владимир Мирный обратится с соответствующим ходатайством в суд, заседание назначено на 26 октября. Размер требований кредиторов, имеющих право голоса, – 4 млрд руб., в собрании участвовало 27 конкурсных кредиторов с 85% голосов, говорится в протоколе. За введение конкурсного производства отдано 77% голосов. Суд не может отказать во введении конкурсного производства, если собрание соблюдает все формальные требования: он фактически утверждает решение кредиторов, комментирует партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

В повестке собрания также был вопрос о смене арбитражного управляющего. За назначение Руслана Губайдулина отдано 35% голосов, за Мирного – 28,7%, решение не принято, следует из протокола.

«Мостоотряд № 19» – один из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга, он участвовал в строительстве ЗСД, КАД, Ушаковской развязки и проч. С иском о его банкротстве в апреле 2015 г. обратилось ООО «Технопарк сервис» с долгом в 733 000 руб. В ноябре 2015 г. в компании была введена процедура банкротства. В 2014 г. компания стала задерживать оплату контрагентам, тогда к «Мостоотряду» был подан 31 иск на сумму в 251 млн руб., в 2015 г. – 196 исков на 1,8 млрд руб. Ухудшение финансовых показателей компании связано с убыточностью части контрактов, снижением уровня выручки и отсутствием новых контрактов, приводятся слова Мирного в отчете. Отвечать на вопросы «Ведомостей» он отказался.

Количество госзаказов в дорожном строительстве в 2014 г. существенно сократилось, как и их рентабельность, объясняет эксперт дорожного рынка. «Мостоотряду» не хватало авансов, чтобы платить по кредитам, добавляет он.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2013 г. «Мостоотряд № 19» заключил госконтрактов на 14,5 млрд руб., в 2014 г. – на 8,3 млрд руб. Выручка в 2013 г. составила 14,5 млрд руб., чистая прибыль – 42,5 млн руб., в 2014 г. выручка – 8,3 млрд руб., убыток – 1,2 млрд руб. В 2015 г. выручка упала до 673 млн руб., убыток вырос до 1,6 млрд руб.

В 2012 г. «Мостоотряд № 19» выиграл конкурс на строительство Поклонногорского путепровода, гарантию выдал банк «Санкт-Петербург». На строительство путепровода Дирекция транспортного строительства (ДТС) выдала аванс, который не был отработан и возвращен, говорит ее представитель. В 2015 г. город расторг контракт с компанией. ДТС подала иск к банку на 535 млн руб. Гарантии по контрактам компании также выдавал ВТБ.

В реестр кредиторов «Мостоотряда № 19» входят ВТБ (1,4 млрд руб.), ДТС (535 млн руб.), ФНС России (279 млн руб.), ЗАО «Водоканалстрой» (123 млн руб.), ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» (109 млн руб.), банк «Санкт-Петербург» (13 млн руб.). ВТБ голосовал за введение конкурсного производства и продажу имущества в рамках процедуры банкротства для взыскания задолженности, уточняет его представитель.

Внеоборотные активы «Мостоотряда № 19» на конец 2015 г. составили 1,1 млрд руб., оборотные – 1,7 млрд руб., включая дебиторскую задолженность в 1 млрд руб., следует из отчетности. Активы компании в 2012 г. составляли 9,2 млрд руб. Актуальной информации об активах «Мостоотряда» нет, говорит представитель ДТС. По словам одного из кредиторов, в случае продажи активы компании будут значительно дешевле 1 млрд руб. С этой оценкой согласен человек, знакомый с процессом банкротства: «За два года компания осталась без существенных активов».