УК «Лидер» может построить самый дорогой транспортно-пересадочный узел в Москве

Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Пересадки для инвесторов

О проведении конкурсов на право реализации девелоперских проектов по строительству восьми транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве столичные власти объявили в конце сентября. Конкурсы определят застройщиков ТПУ «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк» (см. врез).

На этой неделе тендерный комитет провел презентации ТПУ. По всем выставленным на торги проектам ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, сообщил «Ведомостям» руководитель девелоперского дивизиона «Мосинжпроекта» Альберт Суниев (организатор торгов).

Общие инвестиции в строительство восьми ТПУ Суниев оценил в 62,47 млрд руб., самый дорогой объект – ТПУ «Парк Победы» на станции Калининско-Солнцевской линии метро: около 23 млрд руб. Наиболее вероятный инвестор на этот ТПУ – УК «Лидер», говорит источник, близкий к «Мосинжпроекту». Эту информацию подтверждает человек, близкий к одному из участников переговоров.

УК «Лидер» – крупнейшая в России компания по сумме активов в управлении (на конец марта 2016 г. – 395,3 млрд руб.). «Лидер» строит первую платную дорогу в Москве – Северный дублер Кутузовского проспекта. «Кроме «Лидера», ТПУ «Парк Победы» вряд ли кого заинтересует, – считает собеседник «Ведомостей». – В проекте есть сложности со съездом с Северного дублера на Кутузовский проспект, которые без «Лидера» не решить. А им он подходит как часть проекта дублера». Представитель УК «Лидер» не стал комментировать интерес к торгам.

Антон Коротаев из JLL называет именно ТПУ «Парк Победы» наиболее привлекательным для инвесторов в коммерческую недвижимость. Среди достоинств проекта – востребованное западное направление, первая линия Кутузовского проспекта, расположение прямо на станции метро, близость к «Москва-сити», перечисляет Коротаев.

Среди жилых проектов можно выделить ТПУ «Технопарк», который находится вблизи набережной и парковой зоны «Нагатинская пойма», продолжает Коротаев. По его словам, там возможно строительство жилья комфорт-класса, вложения могут составить 3,5–4 млрд руб. Этим объектом интересуются сразу несколько компаний, говорит близкий к «Мосинжпроекту» источник: ГК «Регионы» семьи Муцоевых, «Ташир» Самвела Карапетяна, «Интеко» семьи Гуцериевых и Sezar Group.

«Интеко» изучает проекты ТПУ, особенно внимательно те, в которых возможна жилая составляющая, но говорить об участии в торгах пока рано, сообщил представитель компании. Представитель «Ташира» отказался от комментариев, в августе компания выиграла право на строительство ТПУ «Селигерская». Запросы «Ведомостей» в Sezar Group и «Регионы» остались без ответа.

Обозначились претенденты и на ряд других объектов, говорят несколько близких к мэрии человек. По их словам, «Фонвизинской» интересуются ГВСУ, «РГ-девелопмент», MR Group, «Ташир» и «Интеко», «Павелецкой» – «Ташир», «Интеко», «МИЦ-девелопмент», ГВСУ. Представители «РГ-девелопмента», MR Group, группы МИЦ отказались от комментариев, в ГВСУ на запрос «Ведомостей» не ответили.

Вскрытие заявок по объявленным торгам состоится 16 ноября 2016 г.

ТПУ не только обеспечат пассажирам удобную пересадку с одного вида транспорта на другой, но и станут катализаторами развития прилегающих территорий, считает заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, до конца этого года планируется выставить на торги еще три проекта – «Люблино», «Хорошевскую» и «Тимирязевскую». Разыграно четыре ТПУ – «Ботанический сад», «Селигерская», «Рассказовка» и «Лефортово».