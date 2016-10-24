Девелопер Veren Group запускает свой первый проект в Петербурге

В течение года компания собирается вложить около 1 млрд рублей в покупку участков в Москве и Петербурге

Veren Group летом приобрела участок на 10-й Советской улице, 8. Там компания собирается к концу 2018 г. построить жилой дом бизнес-класса площадью 7400 кв. м на 56 квартир (жилая площадь – 5000 кв. м), рассказал ее гендиректор Алексей Балыкин. Объем инвестиций составит 600 млн руб. без стоимости участка, которую компания не раскрывает. По словам Балыкина, Veren Group вошла в проект путем покупки долей в ООО «Луга стил», у которого есть права на проект. В 2014 г. РАД выставлял этот участок на продажу за 100 млн руб.

Балыкин до весны этого года возглавлял Glorax Development Андрея Биржина. Другие партнеры Veren Group – Валентин Черныш и Александр Кондрашов раньше работали в «Роснано», а Черныш до 2016 г. был владельцем 50% ООО «Глоракс».

Второй проект Veren Group, по словам Балыкина, – строительство жилого комплекса бизнес-класса в районе ул. Шаболовки в Москве. По его словам, в течение года компания собирается вложить в приобретение еще четырех проектов в двух столицах 1 млрд руб. Примерно половина придется на Петербург, добавил Черныш. Компания намерена развивать точечные проекты комфорт- и бизнес-класса до 30 000 кв. м в пределах КАД, планирует Балыкин. Первый проект в Петербурге компания готова строить на средства собственников, хотя и ведет переговоры о проектном финансировании со Сбербанком, говорит он. Средняя стоимость жилья там, по его словам, составит 142 000 руб. за 1 кв. м.

Популярный класс В первом полугодии 2016 г. в Петербурге было 2940 квартир бизнес-класса – на 40% больше, чем годом раньше, подсчитали в Knight Frank St.Petersburg.

В этом году структура проданных квартир перераспределялась в сторону объектов с меньшим количеством комнат – выросли продажи одно- и двухкомнатных квартир, говорит Тамара Попова из Knight Frank St.Petersburg. В августе она оценивала, что до конца года продажи начнутся в нескольких проектах бизнес-класса общей жилой площадью около 310 000 кв. м (см. врез).

Этот участок известен на рынке, он давно был выставлен на продажу, при заявленном объеме там возможны сложности с соблюдением норм инсоляции, рассказывает на условиях анонимности петербургский девелопер.