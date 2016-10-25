Тюменская «Брусника» начинает первый проект в Московском регионе

Компания «Брусника» начинает первый проект в Московском регионе: она планирует построить рядом с городом Видное жилой квартал общей площадью около 100 000 кв. м, рассказали трое риэлторов, работающих в этом районе. Директор по маркетингу и продажам «Брусника. Москва» Дмитрий Колтунов это подтвердил, уточнив, что получена разрешительная документация на первый дом общей площадью 25 000 кв. м. Общая продаваемая площадь проекта составит 86 000 кв. м, говорит он.

Инвестиции в проект Колтунов оценивает примерно в 6 млрд руб. Этого должно хватить, считает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. По ее оценке, на проект потребуется 5,5–6,5 млрд руб. Завершить проект компания планирует в течение 3,5–4 лет, добавляет Колтунов.

Конкурентное поле «Бруснике» придется конкурировать с другими известными застройщиками, работающими в районе Видного, говорит Литинецкая. Видное – район с высокой конкуренцией, соглашается Пыпин. Только за последний год тут были запущены проекты «Видный город» (Urban Group), «Пригород Лесное» («Самолет девелопмент»), «Эко Видное 2.0» (MR Group), при том что продолжается реализация и других крупных жилых комплексов, например «Государев дом» («Гранель») и «Южное Видное» (RDI Group) и «Видный берег».

«Брусника» создана в 2004 г. тюменским холдингом «Партнер» под именем «Партнер-инвест», в кризис 2008–2009 гг. владелец компании поменялся. Издание Znak.com сообщало, что собственником стал бизнесмен Алексей Круковский, который согласно СПАРК сейчас является ее гендиректором. Представитель компании это не комментирует. В 2012 г. фирма переименовалась в «Бруснику». За 12 лет она построила около 1 млн кв. м жилья в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Ставрополе и Сургуте.

Как показывает практика, застройщики из регионов успешно адаптируются к рынку Московской области, доходность от реализации проектов тут подобна региональной, отмечает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Цены на жилье в Видном сейчас не растут, в месяц продается до 1000 квартир в новостройках, оценивает он. Если «Брусника» сможет удержать цены на уровне 70 000 руб. за 1 кв. м, то у нее есть шанс занять до 10% рынка Видного, считает эксперт.

Региональные игроки активно развивают проекты в Москве и области, среди таких петербургские ЛСР, «Эталон-инвест», группа «Пионер», «Лидер групп». Кроме того, портфель жилых проектов почти на 3,5 млн кв. м в Московском регионе собрала «Гранель девелопмент», входящая в холдинг «Гранель». Основные активы последней расположены в Башкирии. Также ульяновская Dars Development в начале 2015 г. обещала построить 600 000 кв. м жилья рядом с авиакластером в Жуковском.