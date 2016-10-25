Петербург ликвидировал платную парковку у Московского вокзала

Парковка у Московского вокзала передана во временное управление СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». С 24 октября участок на 49 машиномест используется для бесплатной посадки-высадки пассажиров транспортных средств в течение не более 15 минут, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). С 2007 г. у Московского вокзала находилась платная парковка под управлением ЗАО «Торговый дом Московского вокзала» (ее учредитель - УК «Форум» Михальченко). В марте Михальченко был арестован по подозрению в контрабанде алкоголя.

Его структуры также занимаются строительством порта Бронка под Петербургом и управляют недвижимостью петербургских вокзалов.

Сотрудники городского Центра повышения эффективности использования государственного имущества на прошлой неделе по заданию КИО демонтировали шлагбаум перед парковкой у Московского вокзала и заградительные стойки, распилили дверь будки, рассказывает представитель центра. Препятствий никто не чинил, все прошло спокойно, добавил он.

Арендатор платил за участок 124 000 руб. в квартал, сообщила представитель комитета имущественных отношений (КИО). Договор аренды был заключен в 2007 г. до 2010 г., после чего не продлевался, но компания продолжала платить за фактическое использование участка, рассказывает представитель КИО. По ее словам, в 2012 г. между правительством Петербурга и ОАО «РЖД» было заключено соглашение о сотрудничестве по обустройству и развитию территорий, прилегающих к городским вокзалам. Однако в течение четырех лет ЗАО «Торговый дом Московского вокзала» продолжал управлять парковкой.

По данным на сайте Московского вокзала, стоимость 1 часа на парковке у вокзала обходилась до 150 руб. Представитель пресс-службы «Форума» отказался от комментариев.

Городская администрация решила изменить концепцию парковки у Московского вокзала из-за подготовки к Кубку конфедерации, который пройдет в Петербурге в 2017 г., и чемпионату мира по футболу в 2018 г., следует из сообщения КРТИ.

Площадь Восстания - один из наиболее загруженных участков в центре города, в значительной степени это связано с отсутствием мест для посадки и высадки пассажиров автомобилей, которые прибывают на Московский вокзал, передает пресс-служба КРТИ слова директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Артема Хрюкина. В преддверии проведения в Петербурге спортивных соревнований международного уровня власти занимаются урегулированием данной проблемы, добавляет Хрюкин.

Он напоминает, что в районе площади Восстания автомобили можно разместить на двух городских парковках: одна из них расположена на противоположной от Московского вокзала стороне на Лиговском проспекте, южнее пересечения с переулком Ульяны Громовой, а вторая - на 1-й Советской улице.