Бывший генподрядчик стадиона в Петербурге подал иск к нынешнему на 166,5 млн рублей

Бывший подрядчик по строительству стадиона на Крестовском острове к ЧМ-2018 «Инжтрансстрой-СПб» требует 166 млн руб. с нового подрядчика – ОАО «Метрострой». Исковое заявление на такую сумму «Инжтрансстрой-СПб» 24 октября подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Контракты с «Инжтрансстрой-СПб» и еще двумя структурами «Трансстроя» на общую сумму 24,5 млрд руб. власти Петербурга расторгли в июле, объяснив это задержками и низким качеством работ. В августе компания передала новому подрядчику строительную площадку, документы, материалы и оборудование. В том числе была передана изготовленная в Европе светопрозрачная пленка для покрытия крыши стадиона, рассказал представитель «Инжтрансстрой-СПб». По его словам, пленка была закуплена на средства «Трансстроя», без получения из городского бюджета целевого аванса. Новый подрядчик принял материалы по акту и обязался их оплатить, но оплата не поступила, а ответа на досудебную претензию компания не получила, сообщает «Инжтрансстрой-СПб». Монтаж пленки, которая должна предохранять арену от осадков, уже завершен.

Часть этой пленки была передана «Метрострою» по договору хранения, но никаких финансовых обязательств за нее новый подрядчик не несет, сообщила его представитель. Данный материал не вошел в контракт с «Метростроем», добавляет она. Представитель вице-губернатора Игоря Албина, который курирует строительство стадиона, не стала комментировать этот конфликт.

Структуры «Трансстроя» судятся и со Смольным, требуя признать незаконным одностороннее расторжение трех контрактов. «Инжтрансстрой-СПб» оценил неоплаченные работы и убытки в 4,9 млрд руб. Другая структура «Трансстроя» оценила убытков еще примерно в 2 млрд руб. Общая стоимость стадиона – около 42 млрд руб. Его строительство должно быть завершено до конца года.