«ВТБ девелопмент» и A Plus Development вложат 400 млн рублей в производственный комплекс

Он будет расположен в индустриальном парке «Марьино», который «ВТБ девелопмент» развивает с 2007 года

О планах строительства комплекса площадью 10 000 кв. м на территории индустриального парка «Марьино» рассказал директор по инвестициям «ВТБ девелопмента» Александр Паршуков. Выкупать или арендовать помещения в нем смогут небольшие производственные компании, добавил он.

По словам Паршукова, инвестиции в проект составят 400 млн руб., партнером ВТБ выступит A Plus Development.

Гендиректор A Plus Development Петр Гавырин подтвердил, что это совместный проект его компании и «ВТБ девелопмента». По его словам, «ВТБ девелопмент» предоставит участок, A Plus выступит девелопером полного цикла этого проекта (проектирование и строительство). Инвестиции в проект совместные, говорит Гавырин. Партнеры не раскрывают доли своего участия в проекте.

Планируемая нарезка помещений – по 500–1000 кв. м, в случае выкупа их цена может составить около 60 000 руб. за 1 кв. м, говорит Паршуков. Небольшие производители предпочитают владеть недвижимостью, а не арендовать ее, добавил он. Новый проект будет рассчитан на обрабатывающие производства, кроме фармацевтики, и на пищевую промышленность, говорит Паршуков. По словам Гавырина, у проекта уже есть клиенты, но подписанных соглашений нет.

A Plus Development специализируется на индустриальной и складской недвижимости.

Проект индустриального парка «Марьино» «ВТБ девелопмент» реализует с 2007 г., его резиденты – финская «Текнос», «Дизель-энерго» и др. Из 130 га свободными остались около 50 га, сообщил Паршуков.

После изменений правил землепользования и застройки Петербурга с июля этого года на территории «Марьино» могут размещаться любые обрабатывающие производства, включая пищевые, фармацевтические и нефтехимические.

Несколько лет назад ситуация в экономике была такой, что компании выбирали для своих производств крупные земельные участки, а теперь востребованы небольшие лоты – от 0,8 до 2 га, объясняет Паршуков. По его словам, сейчас спрос на земли для строительства производств низкий, в то же время бизнесу нужны готовые небольшие помещения.

Спрос на небольшие производственные помещения сейчас выше, чем на участки для строительства, в основном все последние сделки на рынке индустриальной недвижимости – приобретение и аренда помещений в уже готовых производственных комплексах, подтверждает руководитель отдела индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg Михаил Тюнин.

Спрос на проект в «Марьино» будет, в помещениях заинтересованы машиностроительные и станкостроительные компании, полагает Тюнин.

Для размещения производства очень важна логистика, если вывозить продукцию будет удобно и недалеко, то рассмотреть такое предложение можно, говорит Юрий Кудряшов, представитель ООО «Центр компьютерных технологий «Векус», которое в ближайшие несколько лет планирует приобрести в собственность площадку около 2000 кв. м под производство компьютеров. По словам Кудряшова, сейчас аренда производственной площадки обходится примерно в 500–600 руб. за 1 кв. м в месяц.