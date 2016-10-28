Accor хочет открыть отель рядом с аэропортом «Пулково»

Французский гостиничный оператор Accor нашел партнера для открытия нового отеля в Петербурге. Им стал ООО «Союз-строй инвест» – девелопер комплекса апартаментов Salut на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Два месяца назад была достигнута договоренность с Accor об управлении гостиницей Novotel («4 звезды») в составе комплекса, рассказал руководитель проекта Salut Сергей Ногай после делового завтрака BestBreakfast. По его словам, пока подписано рамочное соглашение. Гендиректор Accor Hotel Services по России, Грузии, Украине и СНГ Алексис Деларофф это подтвердил. По его словам, гостиничный оператор выбрал Salut, так как «есть уверенность, что инвестор располагает средствами для реализации проекта». Кроме того, комплекс находится недалеко от аэропорта, добавил Деларофф.

По словам Ногая, планируется, что в гостинице будет 250 номеров, объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. Однако есть сложности – по новым правилам землепользования и застройки разрешенная высота в этом месте 40 м, а проект рассчитан на 75 м. В связи с требованиями международного оператора девелоперу придется вносить изменения в документацию. И хотя по градостроительному плану высота там 75 м и уже имеется разрешение на строительство, есть опасения, что при согласовании по внесению изменений в проект чиновники могут потребовать, чтобы здание соответствовало новым нормативам, опасается Ногай. С другой стороны, городу нужны отели, добавляет он.

Комплекс Salut общей площадью около 200 000 кв. м рассчитан на пять корпусов, включая апартаменты, гостиницу и бизнес-центр. Часть зданий с апартаментами уже готова.

В июне этого года принадлежащее Евгению Войтенкову ООО «Инвестиционная компания «Пулковская», которое до недавнего времени выступало застройщиком Salut, вышло из проекта. Вместо ИК «Пулковская» его к 2018 г. должно завершить ООО «Союз-строй инвест» – такое постановление приняло правительство Петербурга. «Союз-строй инвест», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Ногаю и Владимиру Селегеню. По данным «Делового Петербурга», Селегень – свекор дочери спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Анны Селегень.

У Accor в Петербурге два действующих отеля – Novotel на ул. Маяковского и Ibis на Лиговском проспекте. Гостиничный рынок Петербурга становится рынком продавца, говорит руководитель гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. По ее словам, за три квартала загрузка отелей в целом по рынку достигла 69% (рост на 2,7 п. п.), средний тариф вырос на 20% до 6300 руб., показатель RevPAR увеличился на четверть – до 4200 руб. В связи с нарастающим интересом туристов и стабильным спросом отельеры повысили средний тариф в среднем сегменте на 24% до 3150 руб., что привело к увеличению показателя RevPAR на 31%, оценивает Веллер.