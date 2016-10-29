Группа ПИК выходит на рынок Петербурга

Крупный Московский девелопер, группа компаний ПИК выходит на рынок Петербурга и приобрела два участка под строительство жилья комфорт-класса, сообщила пресс-служба компании. Один из проектов расположен в Невском районе на Дальневосточном проспекте, 15. Там на участке площадью 4 га ПИК планирует построить шесть домов общей площадью 72 000 кв. м. В жилом комплексе будет два детских сада на 315 мест, а на первых этажах домов - объекты торгового и социально-бытового назначения, сказано в сообщении застройщика. Реализация проекта рассчитана на три года.

По данным Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, разрешения на строительство жилых домов по Дальневосточному проспекту, 15, (участки 1, 2) со встроенно-пристроенными гаражами и детским садом в июле этого года было выдано ООО «ТИН групп».

По данным «СПАРК-Интерфакса», эта компания принадлежит Анастасии Изумрудовой. Связаться с ней не удалось. «ТИН групп» является совладельцем ООО «Стройпроектподряд», ей принадлежит там 1%, а еще 99% «Стройпроектподряда» у девелопера «Полис групп» (в портфеле компании, по данным ее сайта, около 1 млн кв. м в уже готовых и строящихся проектах). Представитель «Полис групп» отказался от комментариев.

Другой проект ПИК находится в Приморском районе, на Орлово-Денисовском проспекте (участок 3-6). Там, по данным пресс-службы ПИК, на 11,5 га будут построены жилой комплекс площадью 115 000 кв. м и социальная инфраструктура – два детских сада на 250 мест и школа на 825 мест. Срок реализации этого проекта – пять лет.

Стоимость сделок по приобретению проектов и продавцов земли в ПИК не раскрывают. В районе Новоорловского лесопарка расположены бывшие сельхозземли, которые ранее относились к совхозу «Пригородный», говорит один из консультантов рынка недвижимости. По соседству с проектом ПИК (севернее д. 51 по ул. Заповедной) есть земля у группы ЛСР, рядом компания YIT реализует на 46 га проект «Новоорловский».

Конкуренция в этом районе высокая, отмечает гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. Московские девелоперы сейчас ведут активную экспансию в Петербург, но и у местных застройщиков большое предложение жилья, порой предложение растет быстрее, чем спрос, говорит Пашков.

Изначально ПИК планировала выйти на рынок Петербурга с проектом комплексного освоения, но, видимо, решила не рисковать и выбрала проекты среднего масштаба, рассуждает Пашков. Он говорит, что земля может оцениваться из расчета примерно 15 000 руб. на каждый кв. м нового строительства. Но девелоперы часто расплачиваются за землю не деньгами, а недвижимостью, поэтому оценивать такие сделки сложно, говорит Пашков.

В сентябре этого года ГК ПИК объявила, что до конца года может получить в пользование первые земельные участки в Петербурге и Ленинградской области для строительства около 790 000 кв. м. Тогда же девелопер сообщал, что первые продажи в Петербурге и Ленинградской области он наметил на 2017 г. и планирует выручить 1,6 млрд руб., продав 24 000 кв. м. в 2018 г.

ПИК планирует увеличить земельный банк в Петербурге и области до 1 млн кв. м, в 2020 г. – до 1,2 млн кв. м. В 2018 г. компания рассчитывает продать здесь 82 000 кв. м за 7,8 млрд руб. Ориентиры на 2020 г. – 222 000 кв. м и 22,6 млрд руб. ПИК уже пыталась прийти в Петербург. В 2008 г. компания договорилась о приобретении 63 га на намывных территориях Васильевского острова для строительства 1,3 млн кв. м жилья, но в кризис участок за долги отошел Промсвязьбанку.

Сейчас ГК ПИК кроме Москвы строит еще в шести городах – Обнинске, Ярославле, Новороссийске, Перми, Калуге, Ростове-на-Дону. Земельный банк девелопера на конец прошлого года составлял 5,5 млн кв. м, сказано на его сайте. В числе акционеров ГК ПИК – Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), а 44% – в свободном обращении.