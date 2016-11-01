Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4194 от 01.11.2016 под заголовком: Sezar Group начнет «Династию»

Sezar Group построит 220 000 кв. м жилья на Хорошевском шоссе

Это первый проект компании в пределах старой Москвы
Один из проектов Sezar Group – «Рассказово» недалеко от строящейся станции метро «Рассказовка»
Один из проектов Sezar Group – «Рассказово» недалеко от строящейся станции метро «Рассказовка»
Sezar Group

Sezar Group планирует построить на Хорошевском шоссе, вл. 25, жилой комплекс «Династия» общей площадью почти 220 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» три риэлтора, работающих в этом районе, и один из партнеров компании. Пресс-секретарь Sezar Group Евгения Сазонова эту информацию подтвердила.

Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 18 млрд руб., а сдать комплекс в эксплуатацию планируется к 2020 г., рассказала Сазонова.

Sezar Group приобрела проект апарт-комплекса на Нижней Масловке

Sezar Group создана в 2003 г. За это время она успела построить торговый комплекс «Мариэль» на Люблинской улице и бизнес-центр «Фортуна» в Стромынском переулке. С 2012 г. компания работает на рынке жилья: она строит два проекта в новой Москве – «Рассказово» недалеко от будущей ст. м. «Рассказовка» и «Николин парк» недалеко от Калужского шоссе.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Сезар групп» являются Исай Захаряев (70%) и Руслан Семенов (30%). Представитель компании владельцев не комментирует.

«Династия» – первый проект компании в пределах старой Москвы и в сегменте бизнес-класса. В мае 2016 г. стало известно, что Sezar Group приобрела проект апарт-комплекса на 30 000 кв. м на ул. Нижняя Масловка, вл. 17, однако этот объект пока не был анонсирован.

Со стройки в аптеку

Совладелец Sezar Group Руслан Семенов начал развивать аптечную сеть «Мосаптека», писало в сентябре этого года отраслевое издание Vademecum. Бизнесмену действительно принадлежит 100% в ООО «Источник здоровья», управляющем сетью, следует из данных ЕГРЮЛ. Сейчас в сеть входит 47 аптек средней площадью 50 кв. м.

Sezar Group также интересуется проектом ТПУ «Технопарк», в рамках которого можно построить около 50 000 кв. м жилья, рассказывал «Ведомостям» в октябре источник, близкий к «Мосинжпроекту». Впрочем, тут у Sezar Group есть конкуренты – ГК «Регионы» семьи Муцоевых, «Ташир» Самвела Карапетяна, «Интеко» семьи Гуцериевых.

У жилых проектов бизнес-класса в границах старой Москвы есть хороший потенциал, считает Сазонова: по ее словам, сейчас основное предложение такого жилья – это долгосрочные проекты, которые предполагают комплексное освоение территорий, а комплекс «Династия» достроится в течение четырех лет.

Технологии рынка: Отдельный смысл

ЖК «Династия» будет расположен в очень конкурентном районе, предупреждают председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова и ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Неподалеку от комплекса Sezar Group уже строятся такие проекты, как «Лица» и «Сердце столицы» (оба от Capital Group), «Хорошевский» (концерн «Монарх»), «Родной город. Октябрьское Поле» («РГ-девелопмент»), перечисляют эксперты. Кроме того, только что стартовали проекты «Прайм-тайм» («Атлантик») и «Зорге 9» (St Michael).

Чтобы реализовать 2000 квартир в этом районе за четыре года, цена на старте должна быть около 200 000 руб. за 1 кв. м с ростом до 270 000 руб. за 1 кв. м к моменту сдачи, говорит Пыпин. Доброхотова же считает, что при существующей конкуренции успешно продаваться «Династия» будет только при цене примерно 180 000 руб. за 1 кв. м. «К плюсам проекта можно отнести близость метро, а к минусам – окружающую застройку из промышленных предприятий и старого жилого фонда», – добавляет Пыпин.

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