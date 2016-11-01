Sezar Group построит 220 000 кв. м жилья на Хорошевском шоссе

Один из проектов Sezar Group – «Рассказово» недалеко от строящейся станции метро «Рассказовка»

Sezar Group планирует построить на Хорошевском шоссе, вл. 25, жилой комплекс «Династия» общей площадью почти 220 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» три риэлтора, работающих в этом районе, и один из партнеров компании. Пресс-секретарь Sezar Group Евгения Сазонова эту информацию подтвердила.

Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 18 млрд руб., а сдать комплекс в эксплуатацию планируется к 2020 г., рассказала Сазонова.

Sezar Group создана в 2003 г. За это время она успела построить торговый комплекс «Мариэль» на Люблинской улице и бизнес-центр «Фортуна» в Стромынском переулке. С 2012 г. компания работает на рынке жилья: она строит два проекта в новой Москве – «Рассказово» недалеко от будущей ст. м. «Рассказовка» и «Николин парк» недалеко от Калужского шоссе.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Сезар групп» являются Исай Захаряев (70%) и Руслан Семенов (30%). Представитель компании владельцев не комментирует.

«Династия» – первый проект компании в пределах старой Москвы и в сегменте бизнес-класса. В мае 2016 г. стало известно, что Sezar Group приобрела проект апарт-комплекса на 30 000 кв. м на ул. Нижняя Масловка, вл. 17, однако этот объект пока не был анонсирован.

Со стройки в аптеку Совладелец Sezar Group Руслан Семенов начал развивать аптечную сеть «Мосаптека», писало в сентябре этого года отраслевое издание Vademecum. Бизнесмену действительно принадлежит 100% в ООО «Источник здоровья», управляющем сетью, следует из данных ЕГРЮЛ. Сейчас в сеть входит 47 аптек средней площадью 50 кв. м.

Sezar Group также интересуется проектом ТПУ «Технопарк», в рамках которого можно построить около 50 000 кв. м жилья, рассказывал «Ведомостям» в октябре источник, близкий к «Мосинжпроекту». Впрочем, тут у Sezar Group есть конкуренты – ГК «Регионы» семьи Муцоевых, «Ташир» Самвела Карапетяна, «Интеко» семьи Гуцериевых.

У жилых проектов бизнес-класса в границах старой Москвы есть хороший потенциал, считает Сазонова: по ее словам, сейчас основное предложение такого жилья – это долгосрочные проекты, которые предполагают комплексное освоение территорий, а комплекс «Династия» достроится в течение четырех лет.

ЖК «Династия» будет расположен в очень конкурентном районе, предупреждают председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова и ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Неподалеку от комплекса Sezar Group уже строятся такие проекты, как «Лица» и «Сердце столицы» (оба от Capital Group), «Хорошевский» (концерн «Монарх»), «Родной город. Октябрьское Поле» («РГ-девелопмент»), перечисляют эксперты. Кроме того, только что стартовали проекты «Прайм-тайм» («Атлантик») и «Зорге 9» (St Michael).

Чтобы реализовать 2000 квартир в этом районе за четыре года, цена на старте должна быть около 200 000 руб. за 1 кв. м с ростом до 270 000 руб. за 1 кв. м к моменту сдачи, говорит Пыпин. Доброхотова же считает, что при существующей конкуренции успешно продаваться «Династия» будет только при цене примерно 180 000 руб. за 1 кв. м. «К плюсам проекта можно отнести близость метро, а к минусам – окружающую застройку из промышленных предприятий и старого жилого фонда», – добавляет Пыпин.