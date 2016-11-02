Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: ФСК «Лидер» встанет на Развилке

ФСК «Лидер» построит жилой квартал на 540 000 кв. м на Каширском шоссе

Инвестиции в проект – 30 млрд рублей
Портфель ФСК «Лидер», по собственным данным, – около 4 млн кв. м недвижимости
Портфель ФСК «Лидер», по собственным данным, – около 4 млн кв. м недвижимости
Евгений Разумный / Ведомости

Финансово-строительная корпорация (ФСК) «Лидер» 2 ноября планирует представить новый масштабный проект, следует из приглашения, которое получили «Ведомости». Речь идет о застройке 25 га в районе поселка Развилка в Ленинском районе Подмосковья, рассказал один из партнеров компании. В августе 2016 г. министерство строительного комплекса Московской области сообщало о намерении ФСК «Лидер» построить на бывшей иловой площадке очистных сооружений «Мосводоканала» жилой квартал на 400 000 кв. м.

Впрочем, проект оказался больше: общая площадь жилого квартала «UP – квартал «Римский» составит 540 000 кв. м, в том числе 300 000 кв. м жилья, уточнил представитель ФСК «Лидер». Строительство комплекса, по его словам, обойдется компании примерно в 30 млрд руб. Этих средств должно хватить на реализацию проекта даже с учетом стоимости участка и рекультивации очистных сооружений, подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

Проблемный актив

Прежний владелец ДСК-1 – Владимир Копелев – был вынужден выставить компанию на продажу из-за сложного финансового положения. Только перед Россельхозбанком долги составляют 12,8 млрд руб. Сейчас проводится реструктуризация компании, уже инвестировано 3 млрд руб., рассказывал в октябре Воронин. Производственная мощность ДСК-1 – почти 1,2 млн кв. м домов в год.

Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется к 2023 г., сообщил представитель ФСК «Лидер».

ФСК «Лидер», специализирующаяся на строительстве жилья эконом-класса, создана Владимиром Ворониным, сыном бывшего чиновника стройкомплекса Москвы и руководителя компании СКП «Развитие». В портфеле компании, как сказано на сайте девелопера, около 4 млн кв. м недвижимости. Среди проектов жилые комплексы «Западное Кунцево» в Одинцовском районе, «Новое Тушино» в Путилкове, «Новое Измайлово» в Балашихе и др. В 2015 г. компания представила первый проект в премиальном сегменте – комплекс «Дыхание» на 70 000 кв. м на Дмитровском шоссе. В этом году ФСК «Лидер» приобрела ДСК-1 и рассчитывает также застроить 59 га самого предприятия, в которое входят Краснопресненский завод железобетонных конструкций на ул. Шеногина и Хорошевский завод железобетонных изделий рядом с метро «Беговая» (см. врез).

На месте заводов ДСК-1 может появиться жилье

У проекта «UP – квартал «Римский» очень удачное расположение с точки зрения транспортной доступности – из него можно будет выехать одновременно на МКАД и на Каширское шоссе, замечает Доброхотова. С ней согласна и управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая: спрос на жилье в Подмосковье сильно упал, но близость площадки к Москве позволит эту проблему решить, тем более что проект будет вводиться небольшими очередями.

Конкурентами данного проекта могут стать проекты «Варшавское шоссе 141» (ПИК), квартал «Ясный» (MR Group), а также крупный комплекс «Пригород лесное» («Самолет девелопмент») рядом с Видным, перечисляет Литинецкая, правда, последний расположен дальше от Москвы. При адекватной цене квартир объект можно будет реализовать довольно быстро, уверена Доброхотова.

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