Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4195 от 02.11.2016 под заголовком: 60 млрд руб. на вокзале

ГК «Эталон» вложит в проект «Галактика» в Петербурге 60 млрд рублей

На территории за бывшим Варшавским вокзалом должно появиться 1,3 млн кв. м недвижимости
Компания получила разрешение на строительство первой очереди (13 корпусов на 30 000 кв. м жилья)
Компания получила разрешение на строительство первой очереди (13 корпусов на 30 000 кв. м жилья)
Е. Разумный / Ведомости

ГК «Эталон» начала один из крупнейших проектов – «Галактика». Он предусматривает строительство 1,3 млн кв. м на 36 га территории бывшего Варшавского вокзала. В течение шести лет компания собирается вложить в него 60 млрд руб. Проект включает 32 жилых корпуса высотой от 9 до 19 этажей (общая площадь жилья – более 500 000 кв. м) с подземными паркингами, два бизнес-центра (20 000 кв. м), три школы и девять детских садов, три из которых расположатся в отдельно стоящих зданиях.

Компания получила разрешение на строительство первой очереди (13 корпусов на 30 000 кв. м жилья), рассказал гендиректор АО «ССМО «ЛенспецСМУ» (входит в ГК «Эталон») Геннадий Щербина. Первая очередь будет сдана в 2018 г., весь проект будет завершен в 2022 г., рассказывает он. Средняя стоимость жилья в «Галактике» – 107 000 руб. за 1 кв. м.

Примерно 20% недвижимости застройщик передаст компании «ЛСС Варшавская», с которой в 2012 г. договорился о застройке данной территории. Эту компанию, по данным «СПАРК-Интерфакса», возглавляет Валентин Чимпоакэ. Он же руководитель компании «Росрегионпроект девелопмент», которая предоставила «Эталону» площадку для строительства проекта «Царская столица» на территории Московской-Товарной.

Как год назад

В январе – сентябре 2016 г. в Петербурге введено в эксплуатацию 2,23 млн кв. м жилья, сообщила пресс-служба комитета по строительству. Это чуть больше, чем за аналогичный период годом ранее, – тогда было сдано 2,18 млн кв. м.

Пока не решен вопрос о том, за чей счет будет строиться социальная инфраструктура. Стоимость социальных объектов в проекте оценивается в 6 млрд руб., примерно половина из них приходится на школы, говорит директор юридического департамента «Эталона» Виктория Цытрина. Для детских садов можно найти на рынке управляющую компанию, а вот для возведения школ компания рассчитывает подписать с администрацией концессионный договор на пять лет. Сейчас идут переговоры с городской администрацией относительно условий, «Эталон» может вложить средства в строительство школ, а администрация потом возместит затраты, говорит Цытрина. Комитет по инвестициям совместно с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга готовит механизмы привлечения инвесторов для строительства объектов социальной инфраструктуры, подтвердила представитель комитета по инвестициям. По ее словам, наиболее проработанный вариант создания таких объектов – строительство в рамках концессионного соглашения, по которому созданные объекты подлежат обязательной передаче в собственность города. По данным администрации, готовность строить такие проекты по договору концессии выражают группа ЛСР и «Эталон».

В мае этого года ЛСР запустила продажи в новом крупном проекте – «Цветном городе» в Ручьях (на севере Красногвардейского района). К 2015 г. на территории в 380 га планируется построить 2,5 млн кв. м жилья.

Крупные застройщики заявляют о росте продаж и, очевидно, ожидают благоприятной конъюнктуры рынка, поэтому и начинают сейчас крупные проекты, говорит Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость». Проект «Эталона» расположен достаточно близко к центру, поэтому заявленную среднюю цену в «Галактике» на старте продаж можно назвать привлекательной, считает она. По такой цене сейчас предлагается жилье, расположенное значительно дальше от центра, но для «Эталона» она оправданна за счет больших объемов, говорит Трошева.

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