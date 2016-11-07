«Система» купила девять отелей у компании сына Владимира Якунина

ООО «Система отель менеджмент» (100%-ная «дочка» АФК «Система» Владимира Евтушенкова) заключило соглашение с фондом Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети (РГС), говорится в сообщении АФК. Объекты оценены в 6,6 млрд руб., из которых 2,6 млрд руб. покупатель заплатит живыми деньгами, остальное долг.

Сеть включает Courtyard by Marriott Paveletskaya (Москва, Кожевническая ул.), Holiday Inn Express (Воронеж) и семь действующих под брендом Park Inn отелей в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле. Общий номерной фонд – 1379 номеров, площадь – 87 613 кв. м. Сделка увеличит гостиничный фонд АФК «Система» больше чем на треть – до 3663 номеров.

Отели покупаются в том числе под ЧМ-2018, сообщил президент АФК «Система» Михаил Шамолин: «Мы покупаем сеть отелей, действующих под международными брендами и работающих в популярных для делового туризма городах России, в том числе тех, что будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 г.». Кроме того, компания видит растущий спрос на внутренний туризм, а экономическая ситуация делает покупку отелей дешевле их строительства. «Текущая экономическая ситуация предоставила нам возможность приобрести действующие качественные гостиничные активы ниже стоимости строительства аналогичных отелей. По нашим оценкам, строительство отелей с таким же количеством номеров заняло бы не менее четырех лет и стоило бы несопоставимо дороже», – считает Шамолин.

Общая внешняя задолженность отелей составляет 4 млрд руб., все гостиницы не старше пяти лет. «Открытые в 2014–2015 гг. отели – Holiday Inn Express (Воронеж), Park Inn (Волгоград), Park Inn (Новосибирск), Park Inn (Сочи) – имеют существенный потенциал к росту доходности по мере достижения целевых показателей», – пишет «Система». Источник, близкий к АФК «Система», объяснял «Ведомостям», что строительство отелей с таким номерным фондом длилось бы несколько лет и обошлось бы дороже 10 млрд руб.

РГС – один из инвестиционных проектов под управлением компании Venture Investment and Yield Management (VIYM) старшего сына экс-президента РЖД Владимира Якунина – Андрея. Переговоры о продаже РГС вело независимое партнерство VIYM, основатель которого тоже Андрей Якунин. В августе прошлого года Якунин-старший был неожиданно отправлен в отставку. Среди причин такого решения могло стать получение Андреем Якуниным британского гражданства, говорили источники «Ведомостей».

В начале октября этого года появились сообщения о том, что АФК «Система» ведет переговоры о покупке московских отелей Holiday Inn, принадлежащих группе «Сафмар» (ранее группа «Бин») семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова.

Комментируя подписание договора Дмитрий Шицле, управляющий директор VIYM, отметил: «Несмотря на объективно сложную экономическую ситуацию, данная сделка символизирует для нас восстановление интереса профессиональных инвесторов к российскому гостиничному рынку. РГС стала одним из наших первых проектов, под который мы привлекали инвестиции, годы спустя, он занимает лидирующие позиции на региональном гостиничном рынке России». В свою очередь, реализованные от сделки средства будут направлены на создание новых гостиничных форматов в России (в частности, «Никольские ряды» в Санкт-Петербурге) и реализацию других проектов наших со-инвестиционных платформ и фондов, сказал Шицле.

Партнер, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала компании Colliers International в России Станислав Бибик отметил, что «сделка является крупнейшей портфельной транзакцией в гостиничном сегменте и без сомнения знаковой для всего рынка коммерческой недвижимости России». «Успешное завершение сделки свидетельствует о стратегическом интересе инвесторов к данному сегменту и значительном потенциале развития регионального рынка гостиничной недвижимости», – добавил Бибик. Он оценил транзакцию, как « безусловно крайне успешной для обеих сторон».

Партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman&Wakefield Марина Усенко отметил значимость сделки. «Это первая и единственная сделка с крупным портфелем гостиничной недвижимости институционального качества за последние 10 лет, которая позволит инвестору заявить о себе как о новом крупнейшем игроке на гостиничном рынке страны», - сказала она. Усенко считает, что сделка была проведена на условиях, выгодных для обеих сторон.