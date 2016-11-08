ФСК «Лидер» построит жилой комплекс на бывшем участке сети «Метрика» в Шушарах

ФСК «Лидер» начинает новый проект в Петербурге. Компания застроит 5,5 га на ул. Школьной в Шушарах, это бывший участок «Метрики», который был заложен в Россельхозбанке, рассказал вчера журналистам президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин. По его словам, ФСК «Лидер» переоформила на себя обязательства по выплате кредита «Метрики» на 500 млн руб. С июля 2015 г. в операционной компании сети гипермаркетов DIY «Метрика» – ООО «СБР маркет» введено конкурсное производство. Прошлой осенью компания выставила на продажу часть активов, в том числе участок в Шушарах. С августа 2016 г. 80% «СБР маркета» принадлежит совладельцам УК «Альта». Их партнер вчера отказался от комментариев, как и пресс-служба Россельхозбанка.

Земля досталась ФСК «Лидер» по выгодной цене, рассказывает Воронин, не называя стоимости. Год назад эксперты рынка недвижимости оценивали участок в 400 млн руб.

«Эталон» в Москве ГК «Эталон» подписала контракт о приобретении прав на новый жилой проект в районе Перово. Там планируется построить 173 000 кв. м, парковку, детский сад и школу, сообщает пресс-служба.

По словам Воронина, компания инвестирует в проект, получивший название «Московский», 6,3 млрд руб., планируется построить около 200 000 кв. м жилья комфорт-класса и многоуровневые паркинги на 1100 машино-мест. Ввод первого дома «Московского» намечен на I квартал 2018 г., а завершить строительство всего комплекса компания собирается в 2021 г. Стоимость жилья там начинается от 64 000 руб. за 1 кв. м, минимальная стоимость квартиры – 1,7 млн руб. Компания традиционно начинает продажи с цены ниже, чем средняя по рынку, а со временем поднимает ее, говорит Воронин.

По его словам, спрос на жилье в Петербурге выше, чем в Московской области, где активно работает ФСК «Лидер». По итогам III квартала в Петербурге в среднем по рынку спрос вырос на 8%, поэтому компания заинтересована развиваться в регионе, добавил он. Весной 2015 г. ФСК «Лидер» объявила о своем первом проекте «Светлановский» на территории Ленобласти в Буграх, а в сентябре этого года приобрела 2,8 га в Приморском районе недалеко от станции метро «Комендантский проспект». Со стартом нового проекта в Шушарах портфель ФСК «Лидер» в Петербурге и области вырастет до 500 000 кв. м, сообщает компания.

В ближайшее время могут быть закрыты сделки по новым проектам, говорит Воронин, не раскрывая деталей. Он рассчитывает, что Шушары в ближайшем будущем ждет такое же активное развитие с точки зрения нового строительства, как Девяткино и Кудрово. Пока конкуренция в Шушарах невелика, но перспективы у этой части города есть, а спрос будет там, где станут выводиться на рынок новые проекты, согласен вице-президент NAI Becar Илья Андреев. В этом году также «Лидер групп» объявила о планах реализовать в Шушарах проект комплексного освоения территории на 1 млн кв. м жилья. ФСК «Лидер» может предложить невысокую цену жилья в своем проекте, так как, видимо, земля досталась компании на привлекательных условиях, в рассрочку, рассуждает Андреев.