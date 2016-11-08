«А плюс девелопмент» выходит на рынок Московского региона

«А плюс девелопмент» до сих пор работал только на рынках Петербурга и регионов

Градостроительный совет Московской области одобрил проект производственно-логистического комплекса общей площадью 225 000 кв. м, который планируется построить рядом с селом Молоди в сельском поселении Любучанское в Чеховском районе. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина. Инвесторами проекта в сообщении названы «А плюс девелопмент» и управляющая компания «Перспектива».

Представитель «А плюс девелопмента» от комментариев отказался. Связаться с представителями УК «Перспектива» не удалось. В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько компаний с таким названием.

«А плюс девелопмент» – крупный федеральный девелопер складской недвижимости. Владельцем компании, согласно ЕГРЮЛ, является Петр Гавырин. Основные активы компании сосредоточены в Санкт-Петербурге – среди них «А плюс парк Пушкино», «А плюс парк Колпино» и «А плюс парк Шушары». У компании есть также проекты в Татарстане, Перми, Екатеринбурге и Волгограде.

Якунин выходит на Рублевку Градостроительный совет Подмосковья одобрил компании «Штандарт» проект строительства в Барвихинском сельском поселении бизнес-парка на 135 000 кв. м. «Штандарт» связан с компанией VIYM Андрея Якунина, знает один из консультантов. Ранее директор по недвижимости VIYM Дмитрий Минчев (является также гендиректором «Штандарта») говорил «Коммерсанту», что компания инвестирует 10 млрд руб. в строительство на Рублево-Успенском шоссе офисов и апартаментов.

Таким образом, логистический комплекс в Молодях станет первым проектом девелопера в Московском регионе.

В мае 2016 г. газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию бизнеса «А плюс девелопмента» Антона Бондаренко сообщала, что компания планировала реализовать два проекта в Подмосковье. Источник издания тогда говорил, что один из проектов будет находиться между автодорогой А108 («большая бетонка») и Чеховом, но параметры комплекса не называл. Вторая площадка, по данным «Коммерсанта», – 182 га в Солнечногорском районе, где компания вместе с ПСН планирует построить логистический комплекс «Чашниково». Представитель ПСН тогда говорил, что «А плюс девелопмент» выступает в проекте лишь консультантом и помогает привлекать арендаторов.

«А плюс девелопмент» и УК «Перспектива» рассчитывают начать строить склад в Молодях уже в 2017 г., а завершить в 2023 г., сказано в сообщении пресс-службы Елянюшкина. Инвестиции в проект оцениваются в 6,3 млрд руб., говорится там же.

Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов не рекомендует начинать строительство нового логистического проекта в 2017 г. «Именно на юге Московской области сейчас находится наибольшее количество свободных складских площадей», – объясняет он. По оценке JLL, на этом направлении вакантными остаются более 630 000 кв. м логистических помещений, а это примерно треть от общего показателя по всей области.

Кроме того, Любучанское поселение располагается между несколькими логистическими центрами, напоминает Холопов, новый объект здесь будет конкурировать как со складами в Чехове, где сегодня насчитывается более 1 млн кв. м качественных площадей, так и с более близкими к Москве комплексами. C ним согласен директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Максим Загоруйко. В Чеховском районе уже реализуются такие крупные проекты, как «PNK Валищево», логистический парк «Сынково», комплекс компании MLP, перечисляет Загоруйко. Строить новый проект имеет смысл только в том случае, если есть договоренности с конкретными арендаторами, заключает он.

В сообщении пресс-службы Елянюшкина сказано, что проект в Молодях будет первым на рынке складским терминалом класса А для микропредприятий и малого бизнеса. Такой формат будет больше востребован вблизи крупных городов или даже в самих городах, при этом большие складские помещения таким компаниям не нужны, отмечает Холопов.