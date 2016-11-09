Стройки и инфраструктура

Сквозное движение по ЗСД в Петербурге откроется до 4 декабря

Первые два месяца проезд будет бесплатным
Первые несколько месяцев за проезд по центральному участку ЗСД не будут взимать плату
Первые несколько месяцев за проезд по центральному участку ЗСД не будут взимать плату
Е. Егоров / Ведомости

Движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге начнется на 48-й неделе, в период с 28 ноября по 4 декабря 2016 г., сообщил гендиректор ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) Алексей Бнатов. Точную дату он не назвал, сославшись на безопасность и протокол рабочих визитов президента Владимира Путина, который примет участие в церемонии открытия.

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Первые несколько месяцев за проезд по центральному участку ЗСД не будут взимать плату, так как необходимо оформить соответствующие юридические документы, говорит Бнатов. Проезд будет бесплатным два - два с половиной месяца, начиная с декабря, уточнил гендиректор АО «Западный скоростной диаметр» Игорь Лукьянов.

Тарифы на проезд по северному и южному участку ЗСД на этот период не изменятся, с вводом платы на центральном участке они повысятся, говорит Бнатов, не уточняя конкретных цифр. По его словам, на ЗСД будет тестироваться система взимания платы Flow+, которая считает стоимость проезда за пройденный километраж, система будет работать только для владельцев транспондеров. В центральный участок ЗСД входят съезды на Обводный канал, Васильевский остров и на Приморский проспект. Съезд на Васильевский остров уже готов, он обеспечивает круглосуточное сообщение острова с городом, сообщил председатель петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Загрузка ЗСД с вводом центрального участка вырастет от 30 до 100%, прогнозирует МСС. Сейчас компания фиксирует около 14 000 транзакций в день.

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Сейчас для легковых автомобилей проезд по южному участку стоит 80 руб. за две тарифные зоны и 180 руб. за этот же участок для трехосных автомобилей, по северному участку - 100 и 220 руб. соответственно, скидка для владельцев транспондеров - 15-25%.

Соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на 30 лет администрация Петербурга подписала с МСС (консорциум «ВТБ капитала», Газпромбанка, IC Astaldi) в конце 2011 г. Стоимость строительства центрального участка ЗСД (почти 12 км) – около 120 млрд руб., из которых почти 70 млрд руб. привлекает концессионер, остальное – из федерального бюджета. Стоимость строительства всего ЗСД - около 200 млрд руб.

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Проект должен выйти на окупаемость с 2020 г. По концессионному соглашению в 2016 г. бюджет должен перечислять концессионеру разницу между планируемым доходом от эксплуатации ЗСД и доходом в 9,6 млрд руб. В бюджете на 2016 г. на эти цели предусмотрено 4 млрд руб., сообщил Игорь Лукьянов. ЗСД обеспечит проезд через весь город за 19 минут, говорит Бнатов.

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