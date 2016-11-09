Сквозное движение по ЗСД в Петербурге откроется до 4 декабря

Движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге начнется на 48-й неделе, в период с 28 ноября по 4 декабря 2016 г., сообщил гендиректор ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) Алексей Бнатов. Точную дату он не назвал, сославшись на безопасность и протокол рабочих визитов президента Владимира Путина, который примет участие в церемонии открытия.

Первые несколько месяцев за проезд по центральному участку ЗСД не будут взимать плату, так как необходимо оформить соответствующие юридические документы, говорит Бнатов. Проезд будет бесплатным два - два с половиной месяца, начиная с декабря, уточнил гендиректор АО «Западный скоростной диаметр» Игорь Лукьянов.

Тарифы на проезд по северному и южному участку ЗСД на этот период не изменятся, с вводом платы на центральном участке они повысятся, говорит Бнатов, не уточняя конкретных цифр. По его словам, на ЗСД будет тестироваться система взимания платы Flow+, которая считает стоимость проезда за пройденный километраж, система будет работать только для владельцев транспондеров. В центральный участок ЗСД входят съезды на Обводный канал, Васильевский остров и на Приморский проспект. Съезд на Васильевский остров уже готов, он обеспечивает круглосуточное сообщение острова с городом, сообщил председатель петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Загрузка ЗСД с вводом центрального участка вырастет от 30 до 100%, прогнозирует МСС. Сейчас компания фиксирует около 14 000 транзакций в день.

Сейчас для легковых автомобилей проезд по южному участку стоит 80 руб. за две тарифные зоны и 180 руб. за этот же участок для трехосных автомобилей, по северному участку - 100 и 220 руб. соответственно, скидка для владельцев транспондеров - 15-25%.

Соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на 30 лет администрация Петербурга подписала с МСС (консорциум «ВТБ капитала», Газпромбанка, IC Astaldi) в конце 2011 г. Стоимость строительства центрального участка ЗСД (почти 12 км) – около 120 млрд руб., из которых почти 70 млрд руб. привлекает концессионер, остальное – из федерального бюджета. Стоимость строительства всего ЗСД - около 200 млрд руб.

Проект должен выйти на окупаемость с 2020 г. По концессионному соглашению в 2016 г. бюджет должен перечислять концессионеру разницу между планируемым доходом от эксплуатации ЗСД и доходом в 9,6 млрд руб. В бюджете на 2016 г. на эти цели предусмотрено 4 млрд руб., сообщил Игорь Лукьянов. ЗСД обеспечит проезд через весь город за 19 минут, говорит Бнатов.