«Аристье» может вернуться «Кортросу» Виктора Вексельберга

У компании «Раст» Оглоблина возникли сложности и с другими проектами: комплекс «Аристово-Митино» планировалось достроить еще в 2012 г., однако у застройщика возникли проблемы с подключением к коммуникациям

Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Возвращение в Аристово

Проект жилого комплекса «Аристье», который планировалось построить рядом с деревней Аристово на Пятницком шоссе в Московской области, может перейти компании «Кортрос» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), рассказали два риэлтора, работавшие с проектом и его участниками.

«Кортрос» изначально выступал девелопером этого проекта, напоминают они: еще в 2013 г. группа презентовала проект жилого комплекса на выставке MIPIM в Каннах. Она планировала построить на 15 га клубный поселок бизнес-класса на 76 000 кв. м; инвестиции тогда оценивались в $100 млн.

В начале 2016 г. стало известно, что проект выкуплен фирмой сына экс-руководителя стройкомплекса Московской области Марины Оглоблиной Михаилом.

Но из-за ухудшения финансовой ситуации эту сделку закрыть так и не удалось, поэтому проект, скорее всего, вернется «Кортросу», говорят собеседники «Ведомостей».

Сын подвел В мае 2015 г., как писал «Коммерсантъ», ГСУ ГУ МВД по Москве подозревало, что Оглоблин причастен к организации нелегальной миграции. Марина Оглоблина ушла в отставку с поста министра строительства области. Источник, близкий к ней, тогда рассказывал, что отставка связана именно с проблемами ее сына с правоохранительными органами.

Проект действительно был оплачен лишь частично: вторую часть суммы новый инвестор так и не внес, знает знакомый Оглоблина. По его словам, окончательное решение по «Аристье» пока не принято, но вариант возврата проекта «Кортросу» ему кажется наиболее реалистичным.

У компании «Раст» Оглоблина возникли сложности и с другими проектами: комплекс «Аристово-Митино» планировалось достроить еще в 2012 г., однако у застройщика возникли проблемы с подключением к коммуникациям. Лишь в марте 2016 г. было объявлено, что компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В конце октября дольщики проектов «Спортивный квартал», «Марьино град», «Эко-парк Нахабино» и «Аристово-Митино» (проекты «Раста») собирались провести митинг с требованием возобновить строительство объектов, следует из сообщения дольщиков.

Представитель «Кортроса» от комментариев отказался. Сотрудники компании «Базисные инвестиции» (управляет проектами Оглоблина) на вопросы не ответили. Информация о проекте «Аристье» на ее сайте отсутствует. Связаться с Оглоблиным не удалось.

Будет ли «Кортрос» сам строить жилой комплекс или найдет нового покупателя на него, опрошенным «Ведомостями» риэлторам не известно.

Строительство комплекса может быть отложено застройщиком до лучших времен, считает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Среди возможных причин он называет снижение спроса на новостройки в области и законодательные изменения в 2017 г., которые потребуют дополнительных затрат от застройщиков жилья при запуске новых проектов. По словам Пыпина, сейчас нет достаточного количества потребителей, чтобы реализовать проект бизнес-класса такого масштаба быстрее чем за 7–8 лет. Если переформатировать проект в более экономичный и привлечь застройщика с известным брендом, то продажи займут уже 4–5 лет, добавляет он.

Руководитель Est-a-Tet Юлия Сапор стоимость строительства комплекса оценивает в 3,5–4 млрд руб.