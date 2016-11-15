Сергей Генералов и Николай Лебедев продают складской терминал

На продажу выставлен терминально-логистический комплекс класса А «Северные ворота», расположенный в пос. Белоостров. Торги пройдут в I квартале 2017 г., сообщает пресс-служба их организатора – Российского аукционного дома (РАД). Терминал занимается таможенным оформлением, хранением и логистикой импортных грузов. Он расположен в 2 км от трассы «Скандинавия» и ЗСД.

Общая площадь зданий складского и административного назначения – 12 176 кв. м, они находятся на арендованном до 2058 г. участке площадью 6,78 га. Арендопригодная площадь офисов – 4562 кв. м, складов – 5003 кв. м, говорится в презентации на сайте РАДа. По данным РАДа, на свободных 3 га есть возможность построить дополнительные складские корпуса. Начальная цена объекта – 780 млн руб. Терминал построен в 2009 г., в 2011 г. на нем начал работать Белоостровский таможенный пост. Но с октября 2015 г. Федеральная таможенная служба перевела пост с «Северных ворот» на территорию ОЭЗ «Нойдорф-Стрельна» и переименовала его в Петродворцовый.

По данным СПАРК, 50,5% в ООО «Северные ворота» принадлежат ООО «Инвестор-Т», которое, в свою очередь, принадлежит владельцам группы «Транзас» Сергею Генералову и Николаю Лебедеву, 32,3% – у Дмитрия Губанова, 16,2% – у Александра Занина и 1% – у Николая Набойщикова. В строительство терминала «Транзас» вместе с партнерами вложил около 1 млрд руб., говорил Лебедев в 2011 г. «Транзас» – разработчик, производитель и поставщик высокотехнологичных решений, тренажеров и сервисов для морской и других отраслей.

Сокращение таможенного поста привело терминал к экономическим трудностям и сделало этот бизнес менее привлекательным, сказал вчера «Ведомостям» Лебедев. По его словам, для развития и поддержания терминала нужны средства, которые сможет привлечь новый профильный инвестор, а для «Транзаса» этот бизнес был непрофильным. Доли Губанова, Занина и Набойщикова в ООО «Северные ворота», по данным ЕГРЮЛ, заложены в Сбербанке до 2025 г., доля ООО «Инвестор-Т» также до 2025 г. заложена компании ООО «Инвестор логистика», аффилированной с Генераловым и Лебедевым. Ранее были некоторые вопросы по финансам, но кредит Сбербанку выплачен несколько месяцев назад и сейчас все касающиеся финансового состояния терминала вопросы решены, говорит Лебедев. Пресс-служба Сбербанка не ответила на вопрос «Ведомостей».

Несмотря на неплохое расположение, цену объекта можно назвать завышенной, считает Михаил Тюнин, заместитель гендиректора Knight Frank St Petersburg. По его словам, сейчас можно за меньшую сумму построить в топовой локации новый проект гораздо более высокого качества. Покупатели логистических проектов интересуются исключительно складскими комплексами, которые не перегружены офисными площадями, тогда как в «Северных воротах» офисная составляющая велика, говорит Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL в Петербурге. Возможность реализации дополнительных корпусов в целом привлекательна, но покупатели скорее заинтересованы в готовом предложении, считает эксперт.