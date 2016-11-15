Строительство дороги до «Крестов-2» подорожало до 4,1 млрд рублей

Администрация Петербурга объявила конкурс на реконструкцию Оборонной улицы в Колпине. Максимальная цена контракта – 4,1 млрд руб., следует из документов на сайте госзакупок. Дорога нужна для проезда в следственный изолятор «Кресты-2» и предполагает строительство путепровода через железнодорожные пути. Работы необходимо закончить до 31 октября 2019 г., подготовить рабочую документацию – до 31 мая 2018 г. Лимиты финансирования на первые два года строительства составляют около 410 млн руб., на 2018 и 2019 гг. – более 1,5 млрд руб. за год. Заявки принимаются до 2 декабря, рассмотрены они будут 8 декабря.

На дорогу планировалось потратить 3,5 млрд руб., проект подорожал после того, как прошел экспертизу, сообщила представитель петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Дополнительные средства планируется запросить из местного и федерального бюджетов, точные цифры будут известны позже, уточняет она. По ее словам, проект предполагает федеральное финансирование в 2016 г. на 400 млн руб. и в 2017 и 2018 гг. – предварительно на 500 млн и 100 млн руб.

Это второй этап работ на Оборонной улице. Контракт на первый – со строительством моста через Ижорский пруд – был заключен с ЗАО «АБЗ-Дорстрой» в 2014 г. за 1,2 млрд руб. Компания уже заканчивает строительство, говорит представитель КРТИ. Для свободного проезда до «Крестов-2» город также заключил контракт на строительство Финляндской улицы с ООО «СК «Орион плюс» на 2,3 млрд руб., а также два контракта на строительство продолжения Софийской улицы с ЗАО «Буер» (1,6 млрд и 1,1 млрд руб.).

Конкурентная борьба за контракт развернется между «АБЗ-Дорстрой» и «Орион плюс», которые уже строят соседние участки, у компаний есть ресурсы и возможности для работы, говорит один из дорожных подрядчиков. По его словам, проект мог подорожать из-за строительства дополнительных временных сооружений. Рентабельность контракта он оценивает более чем в 20% – часть предназначена на административные расходы. Президент группы компаний АБЗ-1 Владимир Калинин сообщил, что компания рассматривает конкурсную документацию, после чего примет решение об участии, в «Орион плюс» не ответили на запрос «Ведомостей».