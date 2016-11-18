Сбербанк и власти Москвы договорились с застройщиком проблемного объекта в новой Москве

Сбербанк одобрил кредит на 419,71 млн руб. компании «Агрострой» на достройку жилого комплекса (ЖК) «Ново-Никольское», рассказали «Ведомостям» люди, близкие к банку и правительству Москвы. Представитель Сбербанка подтвердил информацию. Решение о финансировании принято 17 ноября после переговоров с участием департамента развития новых территорий Москвы, уточнил сотрудник Сбербанка и подтвердил представитель департамента.

Строительство комплекса началось еще в 2013 г. Его общая площадь – около 130 000 кв. м, он находится на участке в 155 га возле д. Ивановское сельского поселения Первомайское (23 км от МКАД). Деньги на проект – 9,7 млрд руб. – выделил Сбербанк.

«Агрострой» входит в ГК «Небоскреб ГБ», сказано на сайте группы. Ее головная структура – одноименное ООО – принадлежит Бабеку Гасанову, согласно ЕГРЮЛ. «Небоскреб ГБ», по собственным данным, за 13 лет работы в Московском регионе построила микрорайон Куркино, жилой комплекс «Солнечный» в Раменском и др.

Партнером Гасанова по строительству ЖК «Ново-Никольское» в 2006 г. стал основной владелец группы «Яшма» Игорь Мавлянов, он выступил инвестором проекта, рассказал представитель Гасанова. Мавлянову принадлежит 66% долей «Агростроя», согласно ЕГРЮЛ, остальное – у Гасанова.

Золотые проблемы Трудности у группы «Яшма» Мавлянова начались в 2014 г. Главная причина – неисполнение обязательств со стороны ее основного контрагента, группы «Адамас», говорит представитель Мавлянова. Получить комментарии представителя «Адамаса» вчера в 22.00 мск не удалось. Осенью 2015 г. по заявлению банка-кредитора началось банкротство ТПК «Яшма», производственной компании ювелирного бизнеса группы, куда входила и сеть «Яшма золото». Крупнейшим кредитором стала налоговая служба, доказавшая, что производитель драгоценностей не заплатил 7 млрд руб. НДС согласно документам суда. В мае 2016 г. признан банкротом ювелирный дом «Яшма». Также проблемы испытывает и другой бизнес Мавлянова – магазины беспошлинной торговли Moscow duty free. ВТБ требовал через суд с фирм «Аэроферст» и «Ариал» суммарно 2,7 млрд руб. (иски удовлетворены); а 16 ноября Сбербанк подал иск к «Аэроферсту» на 1,9 млрд руб. В кризис пассажиропоток сильно упал, и доходы беспошлинных магазинов тоже, отметил представитель бизнесмена.

В кризис 2014 г. у Мавлянова начались проблемы с основным бизнесом – группой «Яшма» (см. врез) и между партнерами возникли разногласия, продолжает представитель Гасанова. Сбербанк приостановил финансирование, и стройка заморозилась. Основная причина остановки стройки в ЖК «Ново-Никольское» – корпоративный конфликт между совладельцами «Агростроя», подтверждает представитель Сбербанка. Деталей оба собеседника «Ведомостей» не уточняют.

Представитель Мавлянова корпоративный конфликт отрицает. «Конфликт возник между заказчиком и генподрядчиком проекта», – считает он. По его словам, все денежные потоки проходили через компании группы «Небоскреб ГБ» и основной инвестор их не контролировал, что не устраивало Мавлянова. Кризис только усугубил ситуацию: денег от продажи квартир стало поступать меньше, говорит собеседник «Ведомостей». В итоге, по его словам, «Агрострой» прекратил обслуживать кредит Сбербанка.

«Около года назад «Агрострой» стал настоящей головной болью», – вспоминает руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его словам, сначала казалось, что это просто технические разногласия между акционерами, но ситуация становилась лишь сложнее. «Тогда пришлось включаться лично», – отмечает он.

Несмотря на просрочку у компании по кредитам (около 5,3 млрд руб.), Сбербанк решил дофинансировать работы по вводу в эксплуатацию домов в высокой степени готовности и прошедших госкомиссию, говорит представитель банка. По данным департамента развития новых территорий Москвы, Сбербанка и самой компании, договоры долевого участия заключены более чем с 800 дольщиками.

Выделенные Сбербанком 419 млн руб. «Агрострой» направит на завершение строительства инженерных коммуникаций и жилых домов, строительная готовность которых превышает 95%, знает человек, близкий к одной из сторон переговоров. Всего будет сдано 87 700 кв. м, из них две трети не проданы, уточнил он. Представитель Гасанова надеется, что эти деньги помогут завершить строительство первого этапа первой очереди.

Сбербанк, по словам его представителя, начнет финансирование, как только совладельцы «Агростроя» одобрят дополнительный кредит от банка в соответствии с корпоративными процедурами компании.