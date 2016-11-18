Компания Бориса Ротенберга требует отменить результаты двух конкурсов на 700 млн рублей

«Трансепт групп» потребовала от Петербургского управления ФАС отменить результаты двух конкурсов на реконструкцию тренировочных площадок к ЧМ-2018 по футболу. Жалобы поданы 10 ноября, говорится на сайте госзакупок. В тот же день были подведены итоги двух конкурсов, заказчик – комитет по строительству. В конкурсе на реконструкцию стадиона «Спартак» на Михайловской улице, 29, в Ломоносове победила компания «Гидропромстрой», предложившая выполнить контракт за 338,9 млн руб., на реконструкцию за 352,3 млн руб. стадиона «Спартак» на Объездной улице, 7, в Зеленогорске – ООО «Росстроймонтаж». Обе компании стали единственными участниками закупки, так как трех других участников комиссия не допустила из-за несоответствия заявок конкурсной документации. УФАС приостановило конкурсные процедуры до рассмотрения жалоб.

В своей жалобе «Трансепт групп» говорит о том, что на ее запрос о разъяснении документации заказчик ответил несодержательно и неконкретно, что является нарушением ч. 4 ст. 65 закона «О контрактной системе» (порядок предоставления документации). Некоторые требования конкурсной документации не соответствуют требованиям FIFA, в проекте контракта и в конкурсной документации указаны разные сроки завершения строительства, есть разночтения между сметной и проектной документацией и проч., говорится в запросе «Трансепт групп». На запрос компании комитет по госзаказу ответил, что вся документация согласована в установленном порядке и все требования указаны в документации.

ООО «Трансепт групп» на 75% принадлежит Борису Ротенбергу. Ранее компания называлась ООО «СК «Интарсия» и входила в холдинг «Интарсия», в 2013 г. ее купил Ротенберг.

Зарегистрированное в Севастополе ООО «Гидропромстрой» принадлежит Михаилу Зорину, оно уже ведет подготовку к реконструкции стадиона «Турбостроитель» на Охте, который также станет тренировочной площадкой для ЧМ-2018. ООО «Росстроймонтаж» входит в московскую «К-групп» и в 2016 г. заключило шесть контрактов с РЖД.

На нарушение порядка предоставления документации и разъяснений со стороны организатора участники процедур жалуются довольно часто, но они редко обращаются в ФАС для отмены результатов торгов и проведения повторных, отмечает Ксения Риф, юрист адвокатского бюро А2. В 95% случаев заключения контракта с единственным поставщиком организатор намеренно или неумышленно допускает нарушения, которые ведут к ограничению конкуренции, говорит она, ссылаясь на статистику ФАС. Вряд ли ФАС отменит итоги конкурса, когда речь идет о строительстве инфраструктуры к ЧМ, а повтор процедуры отсрочит выполнение работ, считает менеджер строительной компании.

Связаться с «Трансепт групп» не удалось. В комитете по строительству, ООО «Росстроймонтаж» и ООО «Гидропромстрой» не ответили на запросы «Ведомостей».