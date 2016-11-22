Совладелец Capital Group Павел Тё стал единственным владельцем проекта на Краснопресненской набережной

Тё, как утверждает его знакомый, успел выкупить долю в комплексе на Краснопресненской набережной еще у предыдущего собственника

Совладелец Capital Group Павел Тё выкупил долю своего партнера в проекте многофункционального комплекса (МФК) на 110 000 кв. м на Краснопресненской набережной, теперь ему принадлежит 100% проекта, рассказал источник, близкий к бизнесмену. Представитель Capital Group информацию подтвердил. Инвестиции в проект под называнием Capital Towers составят около 15 млрд руб., уточнил он.

В январе 2015 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила ООО «Спортвенчер Москва» построить на Краснопресненской набережной многофункциональный комплекс на 109 200 кв. м, в том числе 80 000 кв. м жилья, 25 200 кв. м коммерческой недвижимости и 4000 кв. м спортивного центра. «Спортвенчер Москва» владеет одноименным спортивным теннисным клубом и принадлежит владельцу ФК «Уралсиб» Николаю Цветкову, рассказывали тогда трое консультантов по недвижимости. Строительством МФК на Краснопресненской набережной будут заниматься ГК «Знак» (также принадлежала Цветкову) и Capital Group, рассказывали в начале 2015 г. представители обеих компаний, не раскрывая долей партнеров.

В конце 2015 г. контроль над банком «Уралсиб» перешел экс-чиновнику и бизнесмену Владимиру Когану. Вместе с банком ему достались и активы «Знака», сообщил тогда человек, близкий к компании.

Тё, как утверждает его знакомый, успел выкупить долю в комплексе на Краснопресненской набережной еще у предыдущего собственника. Цветков вышел из данного проекта, подтвердил человек, близкий к этому бизнесмену, но покупателя доли он не назвал. Представитель ГК «Знак» сообщил, что компания больше не имеет отношения к данному проекту, и посоветовал обратиться в фирму «Парк груп» – правопреемник «Спортвенчер Москва». МФК на Краснопресненской набережной – проект Capital Group, сообщил представитель «Парк груп».

Основное предложение жилья в этом районе сосредоточено в расположенном рядом «Москва-сити», говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. По ее словам, если в деловом центре продаются апартаменты, то проект Capital Group предполагает наличие полноценных квартир, это его главное преимущество.

Capital Group – одна из крупнейших девелоперских компаний в Москве: ее портфель превышает 7 млн кв. м. Консолидация проекта на Краснопресненской набережной – не первая частная инвестиция Тё. В 2015 г. он выкупил у города проект комплекса на Софийской набережной (наземная площадь – 37 000 кв. м), а позже – второй участок на «золотом острове», где планирует построить объект на 40 000–50 000 кв. м. В 2016 г. компании бизнесмена приобрели на аукционах один дом-книжку на Новом Арбате (28 000 кв. м) и сеть «Столичные аптеки».