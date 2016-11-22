АО «Стройтранснефтегаз» арендовало офис в «Лидер Тауэре»

АО «Стройтранснефтегаз» (на 31,5% принадлежит Геннадию Тимченко) выбрало офис в Петербурге, куда планируется перевезти основную часть персонала из Москвы, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным источника «Интерфакса», все сотрудники московского офиса «Стройтранснефтегаза» получили письмо от департамента по управлению персоналом о том, что «по решению гендиректора компании запланирован переезд работников вместе с работодателем в Петербург в здание бизнес-центра «Лидер Тауэр» (пл. Конституции, 3, корп. 2, литер А) с апреля по декабрь 2017 г. по мере готовности рабочих мест». Представитель пресс-службы «Стройтранснефтегаза» вчера отказалась от комментариев относительно переезда. Пока речь идет только о планах перевезти в «Лидер Тауэр» подразделение «Стройтранснефтегаза» в Петербурге, уточнила она, но не назвала ни сроков, ни площади арендованных в «Лидер Тауэре» офисов. Речь идет об аренде двух этажей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представитель «Лидер групп», куда входит управляющее бизнес-центром ЗАО «УК «Лидер», отказался от комментариев.

Спрос на офисы Спрос на качественные офисные помещения в Петербурге, по данным Colliers International, растет: по итогам девяти месяцев 2016 г. суммарный объем чистого поглощения в 1,7 раза превысил результаты аналогичного периода прошлого года и составил 182 000 кв. м.

«Стройтранснефтегаз» (до октября назывался ЗАО «Стройтрансгаз») недавно встал на налоговый учет в Петербурге. Компания зарегистрирована по адресу бизнес-центра «Аэроплаза» на Стартовой улице, 8.

«Стройтранснефтегаз» давно присматривался к «Лидер Тауэру», но в итоге арендовал там пока только около 2000 кв. м, знает руководитель отдела коммерческой недвижимости Knight Frank St Petersburg Марина Пузанова. Она оценивает ставку в этом здании примерно в 1200 руб. за 1 кв. м в месяц в зависимости от того, кто оплачивает ремонт.

Площадь «Лидер Тауэра» (класс А) – 56 000 кв. м, высота 41-этажного здания – 140 м. Это самый высокий из действующих бизнес-центров Петербурга. Сколько площадей в нем свободно, в «Лидер групп» не раскрывают. На осень этого года здание не было сдано в аренду и наполовину, рассказывает директор департамента исследований петербургского офиса Colliers International Вероника Лежнева. То, что бизнес-центр до недавних пор был загружен примерно на 50%, подтверждает и другой консультант рынка недвижимости. Сейчас «Лидер Тауэр» фактически единственный объект в Петербурге, где можно арендовать большие площади, поэтому переезд туда петербургского подразделения «Стройтранснефтегаза», скорее всего, связан с желанием иметь возможность в будущем консолидировать свои офисы под одной крышей, полагает Лежнева. Два этажа – это около 2000 кв. м, такая сделка считается крупной, в этом году на сделки аренды более 1000 кв. м в офисном сегменте пришлось лишь 14% от общего числа сделок, добавляет она.