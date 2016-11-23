«РГ-девелопмент» начинает свой крупнейший проект

«РГ-девелопмент» начинает четвертый проект в Москве, он расположен на 5,54 га на ул. Генерала Белова, следует из информации на сайте компании. Площадь проекта в сообщении не указана. Компания планирует построить на этом участке многофункциональный комплекс общей площадью около 192 000 кв. м, знают три риэлтора, работающих в данном районе. Большая часть проекта придется на жилье и объекты инфраструктуры согласно градостроительному плану земельного участка, также здесь разместятся гостиница площадью 15 800 кв. м и деловой центр более 41 000 кв. м.

В августе 2016 г. «РГ-девелоп-мент» приобрел у компании «Стройинвест» 85% долей в ООО «Инфинити голд», которому в свою очередь принадлежит фирма НАО «Инфосеть», согласно «СПАРК-Интерфаксу». Последняя, как следует из искового заявления к ней со стороны департамента имущества Москвы, является арендатором земельного участка на ул. Генерала Белова.

Что строит «РГ-девелопмент» Комплекс на ул. Генерала Белова – крупнейший проект в портфеле «РГ-девелопмента». Компания, как отмечается на ее сайте, уже строит три комплекса под брендом «Родной город»: на ул. Берзарина (62 000 кв. м) и Профсоюзной (около 70 000 кв. м), а также во Внутреннем проезде (60 000 кв. м).

«РГ-девелопмент» создан в 2013 г. Тогда компания называла своим основным владельцем бизнесмена Аркадия Ротенберга. Источники, близкие к компании, уточняли: ее миноритарием был Руслан Горюхин, гендиректор принадлежащего Ротенбергу «Стройгазмонтажа». После того как в 2014 г. США и Евросоюз включили Ротенберга в санкционный список, «РГ-девелопмент» сообщил о смене собственника: его владельцем стала кипрская «Джетбокс холдингс», а Ротенберга и его представителей в числе акционеров девелопера нет. Весной этого года владельцами компании стали фирмы «Ракета капитал» (80%) и «Инвест групп» (20%). Первая принадлежит Артему Лебедеву, вторая – Екатерине Смирновой. «РГ-девелопмент» по-прежнему контролируется семьей Ротенбергов, считают три риэлтора, работавших с компанией. После введения санкций часть активов Ротенберга, например доля в «ТПУ недвижимость», перешла его сыну Игорю, напоминают они. Представители «РГ-девелопмента» и Ротенберга от комментариев отказались.

Строительство комплекса на ул. Генерала Белова планируется начать уже в декабре 2016 г., а закончить – в 2019 г., следует из сообщения «РГ-девелопмента». Сейчас компания выбирает генподрядчика и генпроектировщика, процитирована в заявлении гендиректор «РГ-девелопмента» Татьяна Тихонова. Стоимость проекта директор по инвестициям Est-a-Tet Владислав Луцков оценивает в 12,8 млрд руб.

Из-за большого количества недорогих конкурирующих проектов в этом районе высокий темп продаж нового комплекса на старте удастся обеспечить только при уровне цен ниже 130 000 руб./кв. м, даже несмотря на близость к станции метро, считает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Недалеко от будущего проекта «РГ-девелопмента» уже строятся жилые комплексы «Домашний» (PSN Group), «Ясный» (MR Group), «Маршала Захарова, 7» (ГК ПИК), перечисляет он. Если девелоперу нового проекта удастся выдержать ценовую конкуренцию, то квартиры в нем могут быть распроданы менее чем за 5–6 лет, считает Пыпин.